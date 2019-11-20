【歐國盃外圍賽】威爾斯搭上尾班車　20支直入決賽周球隊全部誕生

「威爾斯，高爾夫，馬德里。」球迷高呼的這句口號，是否依次序代表了他們在加里夫巴利心目中的份量呢？ 威爾斯在昨晚的歐國盃外圍賽E組，靠艾朗藍斯梅開二度，主場以2：0擊敗匈牙利，搭上直入決賽周的尾班車。賽後，加里夫巴利拿起印有「威爾斯，高爾夫，馬德里」的威爾斯旗慶祝，引起爭議。

當地時間昨晚（11月19日）歐國盃外圍賽「煞科」，威爾斯趕上直入決賽周的尾班車。他們主場對匈牙利，在15分鐘先由加里夫巴利助攻艾朗藍斯，先開紀錄，換邊後，藍斯在47分鐘再建一功，協助威爾斯在這場生死戰取勝。

加里夫巴利為艾朗藍斯送上助攻。（路透社）

雖然斯洛伐克同日以2：0贏阿塞拜疆，但威爾斯8戰得14分，力壓13分的斯洛伐克及12分的匈牙利，獲得歐國外E組次名，與首名的克羅地亞一起直接晉身明年的歐國盃，連續兩屆打入決賽周。威爾斯在今屆外圍賽頭3戰僅得3分，及後成績回勇，在領隊傑斯的帶領下，最終得到出線資格。

20支直接出線歐國盃球隊（按圖放大）：

+ 16 + 15 + 14

威爾斯球員賽後慶祝，值得留意的是，巴利與隊友一起拿住一支威爾斯旗，旗上印有依次序為「威爾斯，高爾夫，馬德里」的字眼，而同時球迷亦在高呼這句口號，似是諷刺皇馬。事緣前皇馬球星米積杜域（Predrag Mijatovic）曾批評巴利，他說：「巴利首先考慮的是威爾斯，之後是高爾夫球，再之後才到皇馬。我沒有問過他，但這是他表現出來的。」

艾朗藍斯今場梅開二度，助球隊贏波晉級。（路透社）

對於球迷這句「威爾斯，高爾夫，馬德里」的口號，巴利早前都有回應，認為很有趣，他說：「我有聽過，尤其當我在後備席準備入場的時候，隊友們都不禁笑了。我覺得幾有趣！」

2020歐國盃外圍賽全部完成，決出了20支直入決賽周的球隊，另外4席則由附加賽決出。