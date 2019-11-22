【射箭】哥倫比亞美少女射術精湛　美貌與實力兼備摘世青冠軍

近日外國討論區上，網民熱烈討論哥倫比亞射箭美少女艾歌絲達（Valentina Acosta），她在8月在世界射箭青年錦標賽上，贏得女子反曲弓冠軍。19歲的艾歌絲達美貌與實力兼備，樣子甜美可人，其箭法亦相當高超，決賽贏得相當輕鬆。

艾歌絲達8月在馬德里參賽的片段突然被擺上外國討論區Reddit，即受網民熱捧。在世界射箭青年錦標賽的女子反曲弓項目中，艾歌絲達擊敗德國、中華台北、韓國、法國等地的好手，打入決賽，面對墨西哥的安娜保娜（Ana Paula）。

艾歌絲達在8月贏得世界射箭青年錦標賽冠軍。（Getty Images）

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19歲的艾歌絲達戴紮起一襲金髮，馬尾垂背，戴上一頂外紅內藍的漁夫帽，耳旁幾絲髮鬢從帽子走出來，點綴吹彈可破的臉蛋。面對箭靶，艾歌絲達純熟地以後手取箭，左臂筆直，與肩部形成直線，如磐石般持弓，右手輕夾箭尾，拉動弓弦；她睫毛下，珠兒滾動到眼角，倒映着幾十米外的箭靶，一雙明亮的眸子散發住冰冷的美，彷如雪山上的獵人；她微微扁起嘴兒，全神貫注，

艾歌絲達左眼輕合，右眼鎖定目標，右手準備就緒，主宰箭枝彈射的時機。猛然地，右手一鬆，箭枝馬上飛出，艾歌絲達張開右眼，嘟着小嘴，觀賞自己傾盡心力的一箭，擊中黃心之內。她首局頭兩箭得10分，第三箭得9分，以29：16先取兩分。

艾歌絲達拉弓，瞄準目標。（Getty Images）

在第二局，艾歌絲達靠第三箭得10分，以27：26的一分之微再贏，領先安娜保娜到4：0。在第三局，艾歌絲達繼續沉着應戰，首兩箭得10分，如果最後一箭得7分便可勝出。

微風吹動她的髮鬢，髮鬢輕撫她的臉龐，但外間的一切彷彿沒有影響到她內心的平靜。決勝一箭劃破長空，她射出9分，以29：26再贏，總分以6：0輕取對手，贏得這項21歲以下比賽的冠軍。勝利的喜悅終於將冰冷美人融化，艾歌絲達露齒而笑，高舉雙手，與教練相擁慶祝。面對觀眾的喝采及掌聲，艾歌絲達笑逐顏開，雙眼瞇成兩線，並造成心形手勢，答謝支持。

19歲的艾歌絲達樣子甜美，她的IG有超過3萬名粉絲。（Instagram）

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艾歌絲達為哥倫比亞贏得首個反曲弓世界冠軍，她說：「我真的很興奮，可以代表國家出賽贏得冠軍，感到十分榮幸。我覺得很自豪，可以在反曲弓這個項目上創造傳奇，哥倫比亞要證明給全世界看，我們不只擅長複合弓。」

艾歌絲達在世青決賽的比賽片段：