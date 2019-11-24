【羽毛球‧韓國大師賽】鄧謝配奪今年第二冠　李卓耀有望戰奧運

香港羽毛球混雙「左手配」鄧俊文/謝影雪，經歷香港公開賽失利後，終在光州舉行的韓國大師賽奪得今年第2個冠軍。

謝影雪今年初受傷患困擾缺席大部份賽事，致「鄧謝配」排名不斷下跌，由最高的第2位降至目前的12位。鄧俊文及謝影雪今次在韓國大師賽以5號種子身份，在混雙決賽與馬來西亞組合吳順發/賴潔敏爭冠，34分鐘就以直落兩局21：14及21：15獲勝，繼9月的中華台北賽後，獲得今年第2個冠軍。

鄧俊文及謝影雪正努力重上高峰。（資料圖片/趙子晉攝）

鄧俊文（右）及謝影雪（左）早前在中華台北賽獲得今年首冠。（羽總提供）

同日的男單決賽，由中國老將林丹對日本的常山幹太，最終常山直落兩局24：22、21：12封王，林丹則錯過年終賽資格。至此，今年全部關乎年終賽資格的賽事已經結束。年終賽每個分項均有8個名額，1個由應屆世界冠軍取得，其餘7個則由排名獲得，惟香港未有球手能打入年終賽。

李卓耀（右一）早前接連擊敗強敵在香港公開賽封王，令他的排名大躍進。（資料圖片/葉詩敏攝）

至於奧運資格排名方面，香港除暫列第7的伍家朗外，李卓耀亦在勝出香港公開賽後排名大躍進，暫列第16位，若兩人到明年4月30日「截數日」仍可雙雙留在前17位，則可一同獲得資格。其餘分項方面，女單的張雁宜及混雙的鄧俊文/謝影雪，亦暫時在取得資格的範圍內。