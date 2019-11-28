【東亞足球錦標賽】孫興慜等旅歐兵缺陣　韓國遣亞洲明星隊爭衛冕

距離2019東亞足球錦標賽決賽周尚餘約兩星期，東道主韓國今日（28日）公布出戰的23人名單。「太極虎」過往都甚少徵召旅歐球員出戰這項賽事，今屆陣容也主要本土聯賽、與在中國及日本落班的球員組成，當中不乏經驗豐富的前旅歐兵，亦有3位從未獲得國家隊喼帽的「新丁」入選。

東亞足球錦標賽將在12月10至18日於韓國釜山上演決賽周賽事，決出男、女子組冠軍。中國、日本跟韓國同為決賽圈3支必然參賽球隊，國足早前已宣布派出「選拔隊」參賽，並由李鐵擔任主教練領軍。

韓國代表隊今日也公布主場出戰的23人名單，由於東亞錦標賽非大賽、亦不在國際賽期舉行，自然無法徵召熱刺前鋒孫興慜、薩爾斯堡紅牛的黃喜燦、華倫西亞的李康仁等流歐球員，傳統上僅派出本地聯賽球員，加上部份落戶中、日聯賽的球員參加，這次也不例外。

韓國東亞錦名單主力球員（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

全北汽車成大戶 3前旅歐兵領銜

由於韓國U22成員正備戰明年1月在泰國舉行的亞洲足協U23錦標賽，以及明夏的奧運足球賽，因此韓國隊這次並沒徵召任何U22球員，球隊名單主要本地聯賽球員組成，韓職全北現代汽車及蔚山現代成為大戶，分別各有6位及5名球員入選。

而今次大軍雖全屬主力球員，但卻獲3位前旅歐兵坐鎮，包括前多蒙特球員朴柱昊，曾到德甲落班的金珍洙，以及前英超兵金甫炅。而值得留意的是，主教練保羅賓圖（Paulo Bento）也徵召了3名從未為國家隊披甲的中場球員，料將給予更多機會新人挑戰國家隊席位，「這次一次很好的機會，讓我再檢視這些球員的能力及技術，我們會盡力達到球迷的期望。」

韓國去屆在日本高舉冠軍，今屆在主場力爭衛冕。（Getty Images）

東亞錦相隔6年後再重返韓國舉行，而韓國隊此前已連續兩屆高舉冠軍寶座，今年大有機會於主場問鼎三連霸。韓國隊今屆首仗在於12月11日迎戰香港，及後在15日對中國，再於18日煞科戰硬撼日本，預計最後一場將直接決定冠軍誰屬。