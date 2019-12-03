【金球獎】雲迪積克開C朗玩笑遭炮轟　回應「完美降伏」英國名嘴

祖雲達斯球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）未有出席2019年金球獎頒獎典禮，大熱之一、利物浦中堅雲迪積克（Virgil van Dijk）被問到C朗不在時，開了一句玩笑，想不到惹來了爭議。

C朗拿度未有出席金球獎頒獎儀式，反而現身於離法國首都巴黎850公里的意大利米蘭市，獲頒意甲最佳球員獎。這名葡萄牙球星今次玩神秘，於意甲頒獎禮亦是到最後一刻才現身接過獎項，而且得獎後就即時走人。C朗獲獎後說：「為成為意甲最佳球員感到自豪，我會繼續努力，期待下年再次出席頒獎禮。」除最佳球員外，C朗亦入選意甲最佳11人。

C朗成為意甲年度最佳球員。（Instagram @cristiano）

至於金球獎方面，美斯第6度成為得獎者，去季狀態大勇的雲迪積克大熱倒灶只得第2，未有出席的C朗就得第3。VVD接受荷蘭電視台RTL7訪問時，就C朗未有出席金球獎開了一個玩笑，但卻因而引起爭議。

美斯六奪金球獎。（路透社）

皮確士摩根狠批雲迪積克目中無人。（twitter @piersmorgan）

當時電視台記者跟雲迪積克說：「C朗今晚不在，少了一個勁敵......」VVD微笑說道：「他是個勁敵嗎？」想不到這一句卻令到C朗胞姊反擊，長編大論提醒雲迪積克C朗成就，希望VVD會尊重一點。C朗胞姊這反擊的帖文，再惹來英國名嘴皮雅士摩根（Piers Morgan）轉發，成為網上熱話。

雲迪積克反擊令摩根無話可說。（twitter @VirgilvDijk）

VVD反擊：看長篇訪問再批評

摩根曾表示C朗是世上最佳球員，所以對VVD的這句十分敏感，於twitter說道：「不...@Cristiano是個更偉大的球星，你根本跟他級數不一樣。」雖然摩根未有Tag VVD，但雲迪積克得知事件後，直接回應摩根：「Hi皮雅士，如果你沒有坐上那社交媒體的『順風車』，好好聽清楚整個訪問，你會知道我只是開玩笑，對他二人（C朗及美斯）有得只是尊重。」摩根見到回復後未敢多言，回應一句：「很好的回應，正如我預料一樣。」

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