【英超】阿仙奴主場落敗連續9戰不勝　白禮頓首度英超作客贏big 6

以為換帥可迎來轉機？ 阿仙奴表現每况愈下，昨晚主場以1：2不敵白禮頓，連續9場不勝，追平42年前的最差走勢紀錄。

當地時間昨晚（12月5日）的英超快車比賽，阿仙奴主場對白禮頓，頭威頭勢，拿卡錫迪、大衛雷斯等先後攻門，未能命中目標。白禮頓企穩陣腳，開始製造到具威脅的攻勢，先有馬奧比在33分鐘禁區外施射，被賓特尼奴撲出。3分鐘後，白禮頓角球攻勢，令到阿仙奴禁區一片混亂，中堅阿當韋斯達在混戰中射入，為客隊開紀錄。

阿當韋斯達在混戰中射入，為白禮頓開紀錄。（路透社）

阿當韋斯達入球後慶祝。（路透社）

完半場前，阿仙奴的奧巴美揚右路傳中，祖爾韋洛克頭槌攻門，被馬菲賴恩用腳擋出，白禮頓半場領先1：0。換邊後，阿仙奴亦靠角球攻勢追平，奧斯爾斬入禁區，拿卡錫迪前柱搶點，一頂入網，追成1：1。

尼高拉斯比比半場後備入替，加強攻力。（路透社）

拿卡錫迪前柱搶點，為阿仙奴追平1：1。（路透社）

拿卡錫迪與助攻的奧斯爾擊掌。（路透社）

在63分鐘，大衛雷斯接應奧斯爾罰球射入，但他越位在先，被判詐糊。兵工廠今場多項數據都不如白禮頓，例如控球比率不足五成，12射5次中目標，而白禮頓就20射9次中目標。到80分鐘，阿倫穆爾在左路用右腳傳中，馬奧比搶在大衛雷斯之前頂入，為白禮頓再度領先。

大衛施華雖然射入，但越位在先，入球無效。（路透社）

馬奧比搶在大衛雷斯之前頂入，為白禮頓再度領先。（路透社）

阿仙奴完場前先後有加比爾馬天尼利及尼高拉斯比比攻門，但前者的頭槌被馬菲賴恩撲出，後者的罰球則斜出，最終阿仙奴主場以1：2敗陣，以19分排聯賽榜第10位。暫代主帥龍格保上任後兩戰不勝，球隊則錄得連續9場不勝。上次阿仙奴9場不勝，已經是1977年，當年龍格保剛出世。

阿仙奴今季英超在主場已經被對手52次射中目標，與2003/04的不敗球季相比，當季全季只被對手48次射中目標，可見阿仙奴防線很容易就讓對手起腳。

馬奧比與阿倫穆爾慶祝。（路透社）

龍格保上任後，兩場聯賽都未能贏波。（路透社）

42歲的龍格保賽後說：「我們上半場不在狀態，效率欠奉，好像不想比賽。下半場我們的表現有改善，但反擊時太猶豫，我們彷彿沒有自信。我要在這方面再下工夫，為球員帶回信心。在半場休息時，我們說：『這樣不是阿仙奴，我們要強勢回歸！』我們的確身處不利情況，輸了很多比賽，自信心愈來愈低。」

白禮頓領隊樸特滿意球隊表現。（路透社）

白禮頓今場擊敗阿仙奴，是他們英超史上首次作客贏big 6球隊，他們過去16次訪big 6球隊輸了15場；他們亦終止了連續6場作客聯賽不勝的走勢。白禮頓領隊樸特表示：「這是一個美好時刻，給予我們一點信心。這場比賽不錯，雖然不完美，但我們展現出勇氣及信念。」白禮頓以18分排第13位。