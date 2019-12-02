【英超女足】阿仙奴狂數布里斯托城11：1　創聯賽史上最大勝仗

阿仙奴男子隊在暫代主帥龍格堡帶領下，未能在首仗旗開得勝，但阿仙奴女子隊卻愈戰愈勇，大破布里斯托城女足11：1，而隊中的主力前鋒美迪瑪（Vivianne Miedema），更協助球隊創下英超女足史上最大的勝仗。

阿仙奴男子隊在解僱艾馬利後，由名宿龍格堡暫時擔任領隊一職，可惜在今輪聯賽與諾域治打成2：2平手，連續8場賽事未能打開勝利之門。

相反，以英超衛冕冠軍身份出戰的阿仙奴女足，在今季愈踢愈順，聯賽僅錄得一場敗仗。今輪主場迎戰布里斯托城女足，兩軍曾經在聯賽盃分組賽碰頭，當時阿仙奴以7球大破對手。

阿仙奴女足再度與布里斯托城碰頭，結果再度大破對手。（阿仙奴女足Twitter截圖）

挾聯賽3連勝出戰的兵工廠女足，在今仗佔盡上風，全場一共錄得11中目標攻門，而入球率是100%。阿仙奴在上半場轟入5球下，在易邊後依然未有放軟手腳，繼續狂攻，及後6度攻破對手大門，而布里斯托城在85分鐘攻入「破蛋」一球，結果阿仙奴以11：1大破對手全取3分，亦創下英超女足史上最大的勝仗。

美迪瑪在今仗錄得驚人的6個入球及4個助攻。（阿仙奴女足Twitter截圖）

阿仙奴女足的荷蘭箭頭美迪瑪，在球隊今仗的11個入球當中，其中10個入球亦與她有關，她在今仗貢獻6個入球及4個助攻，該名23歲的荷蘭女將在70分鐘便功成身退。

美迪瑪在2017年從拜仁慕尼黑轉投阿仙奴，她在去季聯賽為兵工廠攻入22球，並協助球隊贏得聯賽冠軍，她現時亦以10個入球高踞射手榜榜首。美迪瑪在今夏的女子世界盃，領荷蘭殺入決賽，可惜屈居亞軍，而她的出色亦使她入選女子金球獎（Ballon d'Or Féminin）的最後20強。