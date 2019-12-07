【丹麥甜心退役】前「一姐」禾絲妮雅琪　明年戰畢澳網掛拍

前世界網球「一姐」禾絲妮雅琪（Caroline Wozniacki）宣布，會在明年1月澳洲網球公開賽之後退出球壇。29歲來自丹麥的禾絲妮雅琪，目前世界排名37，對上一次出戰網球賽事，是10月的中國公開賽。

禾絲妮雅琪在社交網站表示，退役這決定跟健康無關：「我經常都告訴自己，總有一天我會希望做其他事多於打網球，這一天終於來到。最近數個月，我明白在人生當中，還有很多場外的事情想做。」

「我自15歲便打網球，經歷了人生美妙的首個章節，而且在場上達成了所有夢想。」禾琪又指，跟前NBA球星大衛李爾（David Lee）結婚，組織家庭，達成了人生其中一個目標，「我現在希望到世界各地旅遊，幫助提高大眾對類風濕性關節炎的注意」。

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禾絲妮雅琪於2005年出道，很快便因為甜美外表獲得關注，更在2010年後登上女單世界排名第1，只是一直未能染指大滿貫。因為傷患及被高爾夫球手麥伊萊悔婚，表現直插谷底，幸好其後結識了現時的丈夫大衛李爾，更在2018年捧走澳網，一圓大滿貫冠軍的美夢。禾絲妮雅琪職業生涯，贏得30個單打冠軍。

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禾絲妮雅琪與大衛李爾結婚，步向人生新一頁。（01美術製圖）