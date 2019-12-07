【東南亞運】菲律賓滑浪手轉身拯救遇險對手　兩人一板安全回沙灘

有些東西比冠軍更加重要。 在昨日的東南亞運動會男子長板滑浪第3圈，菲律賓的熱門選手卡蘇基（Roger Casugay）對羅克迪亞（Arhip Nurhidayat）。當羅克迪亞的滑浪板被大浪沖走遇險後，卡蘇基放棄比賽，轉頭救起羅克迪亞，之後兩人共用一板回到沙灘。大會宣布賽事延期。

昨日（12月6日）的東南亞運動會，男子長板滑浪第3圈在菲律賓拉烏尼翁省的聖胡安舉行，其中一場由卡蘇基對羅克迪亞。受颱風影響，今屆東南亞運的滑浪比賽已經多次延誤，受到阻礙。

卡蘇基及羅克迪亞共用一塊滑浪板回來。（Facebook@Jefferson Ganuelas）

比賽期間，翻起巨浪，將羅克迪亞的滑浪板沖走，羅克迪亞亦跌入海中，被巨浪吞噬。目擊者見到，昨日的大浪高達3米，而羅克迪亞的滑浪板曾被大浪拋到空中。

救援人員馬上騎水上電單車或坐快艇前往營救，但浪太大，他們無法靠近。在這個生死存亡的關頭，原本領先的卡蘇基放棄繼續比賽，轉身救人，從浪濤中將羅克迪亞救起。

卡蘇基（白衫）及羅克迪亞安全回到沙灘。（Twitter@abscbnsports）

最後，卡蘇基及羅克迪亞共用一塊滑浪板，安全回到沙灘，獲現場人士熱烈歡迎。在沙灘上，羅克迪亞舉起卡蘇基的手，稱對方是冠軍（champion）。大會隨後宣布賽事延期，據東南亞運官網，今日的準決賽亦延期。

卡蘇基放棄大好形勢，回頭救對手的行為，在網上廣傳，就連東南亞的官方Facebook也分享。菲律賓滑浪聯會大讚卡蘇基的行為展現了「最好的體育精神」。

事發片段：