【東南亞運動會】印尼武術選手悲喜交集　贏兩金後得悉父親死訊　

同一日經歷人生巔峰及最痛，究竟是何等折磨人的感受？ 印尼武術代表馬菲路（Edgar Xavier Marvelo）昨日在東南亞運動會贏得兩面金牌，但比賽一完結就收到壞消息，原來父親就在他比賽期間逝世。懷住最悲痛的心情，馬菲路站在頒獎台上的最高處。

昨日（12月3日）的東南亞運動會武術項目，印尼武術代表馬菲路參與兩個項目的決賽，他先在男子個人刀術/棍術雙項中取得19.36分，先贏一面金牌；其後在團體的對練項目中，他代表印尼隊取得9.54分，又贏得金牌。在一個早上贏得兩面金牌，馬菲路確實登上人生巔峰。

馬菲路站在頒獎台的最高處，望住國旗，相信心裏會想起剛逝世的父親。（東南亞運動會Facebook）

印尼武術代表馬菲路贏得兩面金牌。（東南亞運動會Facebook）

然而，他還未開心完，卻收到噩耗。東南亞運動會的官方Facebook寫：「在他贏得冠軍後，他的團隊都一起哭了，那不只是歡欣的淚水。馬菲路的父親原來在他比賽期間逝世，當他贏得冠軍後，其他人才通知他這個消息，令他哭成淚人。他將金牌獻給國家及父親。」

馬菲路與他的團隊一起痛哭。（東南亞運動會Facebook）

21歲的馬菲路之後在社交網站放上自己贏金牌的照片，並留言：「送給爸爸的兩面金牌。」