【東南亞運】腹肌美少女棄體操轉玩障礙賽　為菲律賓摘團體賽金牌

17歲的施娜（Kaizen dela Serna）自小學體操，差點入選國家隊，但她中途轉換項目，改為挑戰障礙賽，她前日與隊友為菲律賓出戰東南亞運動會，在400米團隊混合賽中摘冠。

在前日（12月4日）的東南亞運動會，400米團隊混合障礙賽決賽，東道主菲律賓隊最快通過12個障礙，以3分48.35秒完成，以40秒的優勢，力壓馬來西亞，贏得金牌。這支菲律賓混合隊由兩女兩男組成，包括17歲的施娜。

17歲的施娜代表菲律賓出戰東南亞運動會。（Instagram@delasernakaizen）

施娜並非從小就練跑步或者障礙賽，她曾經是體操運動員，由7歲起學體操，差點入到國家隊。她說：「我其實不再喜歡體操，當我轉項目到障礙賽時，我的熱情全都回來了。」從她的Instagram所見，她兩年多前仍有參加體操比賽，之後就出現很多障礙賽的比賽照片。

施娜前日與隊友贏得400米團隊混合障礙賽冠軍。（Instagram@delasernakaizen）

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不過，多年來的體操鍛鍊，亦幫到施娜玩障礙賽，她說：「我之所以成功轉型，因為我本身有力量、平衡力、落地技巧及速度去玩障礙賽。」

施娜是團隊是最年輕的成員，其餘3名隊友幾乎是她年齡的一倍。她多謝經驗豐富的隊友支持，「在東南亞運動會比賽，我其實超級大壓力，但幸好有隊友的支持，我才能發揮出最佳水平。」

施娜表示，她很喜歡障礙賽，未來會繼續在這個項目發展。

施娜自小學體操，近兩年轉玩障礙賽。（Instagram@delasernakaizen）

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