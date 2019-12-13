【英超】紅牛高層教出多名利物浦兵　回應南野拓實投紅軍傳聞

利物浦在歐聯分組賽最後一場擊敗薩爾斯堡紅牛，隨即傳出「紅軍」收購薩軍的日本前鋒南野拓實（Minamino Takumi）的消息。 紅牛體育總監朗尼克（Ralf Rangnick）談及消息時直言：「高普（利物浦領隊）不用多謝我。」

英格蘭傳媒指利物浦有意於1月，以725萬鎊簽入南野拓實，加強前線兵源，更指一切都已經準備好，只待完成身體檢查就成事，紅牛體育總監朗尼克證實利物浦求購該名日本國腳一事。朗尼克曾執教多支德甲球隊，包括RB萊比錫。利物浦現今陣中4名球員，沙迪奧文尼（Sadio Mane）、羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）、拿比基達（Naby Keita）及祖爾麥迪比（Joel Matip）都是朗尼克的門生。

朗尼克曾是多名利物浦球員的教練。（網上圖片）

法明奴曾於賀芬咸與朗尼克共事。（路透社）

多名子弟兵成為高普的主力，朗尼克日前開玩笑說：「高普不用多謝我。他有4名我的舊將絕對不是偶爾，因為他跟紅牛眾球隊一樣，追求同類型的球員、相同的能力及心態。我想歐洲一眾球隊，他擁有最多前紅牛球員。」

朗尼克現時管理這間奧地利運動飲品公司旗下多支球隊，所以不難想像薩爾斯堡、RB萊比錫等球隊都有適合高普領導的利物浦。「我的風格與高普相似，」朗尼克說：「積極、高壓、反壓逼。當我們控球在腳時，都不想浪費時間去橫傳或回傳。我們都嘗試快速向前推進，創造機會及盡量取得大量入球。」

朗尼克開玩笑指高普不用多謝自己。（路透社）

現年24歲的南野拓實2015年由大阪櫻花轉投薩爾斯堡，當時朗尼克為球隊的總監，這名日本球員今季為薩爾斯堡上陣22場已入了11球。朗尼克讚賞南野：「你可以見到他的球技很好，意識一流，又如其他日本球員一樣，為了球隊會不時回防及壓逼，盡快搶回皮球。」

南野拓實成為利物浦1月轉會目標。（美聯社）

傳成英超球會獵物

朗尼克令到紅牛多支球隊有力與歐洲一流勁旅爭雄，自然亦成為了大球會的「獵物」。有指曼聯、阿仙奴兩支英超大隊，都有意聘用朗尼克，希望借用其智慧去重建球隊，甚至球會架構。朗尼克與紅牛合約還有18個月到期，但他表示無人向他招手。他說：「英格蘭任何大球會都相當吸引，但相關球會（曼聯、阿仙奴）都沒有接觸過我。」

朗尼克又指現時於紅牛十分高興，希望繼續留在紅牛，並專注自己的工作，改變現狀需要極大推力，而金錢一定不會成為推動改變的原因。