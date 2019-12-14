【西甲】ViuTV免費直播　巴塞隆拿作客皇蘇爭聯賽5連勝

西甲班霸巴塞隆拿銳不可當，在西甲及歐聯連勝6仗。周中歐聯收起「球王」美斯等主力，作客國際米蘭仍取得勝利。 六奪金球獎的球王美斯好整以暇，今晚作客皇家蘇斯達勢正選上陣攻堅。不過，皇家蘇斯達攻擊線持續有不錯表現，從皇家馬德里借用的「挪威美斯」馬田奧迪加特將會首次挑戰巴塞與「真．美斯」。（ViuTV 99台/NOW611、623台晚上11︰00直播）

奧迪加特在球員生涯首次面對巴塞，他受訪時稱加盟皇馬之前收到不少球會邀請，巴塞亦是其中之一。「父親曾前往巴塞一回，結果沒有成事。其實我的踢法適合巴塞，亦適合皇馬」，奧迪加特表示喜歡西甲球隊崇尚進攻的風格。

這位下周二才滿21歲的新星，加盟皇馬後多番被外借，今季終於借到西甲。他在皇蘇穩佔正選，雖然上月中腳跟受傷，休戰兩仗，但復出3仗已取得1入球1助攻。他搭檔西班牙國腳奧耶沙巴爾，相當合拍，令球隊現時排名第4，落後榜首的巴塞7分。

奧迪加特首季西甲未過一半，已經廣獲好評。（資料圖片／視覺中國）

皇家蘇斯達 VS 巴塞隆拿 12月14日（星期六）晚上11︰00 Now622/631/ViuTV99台及網絡平台直播

誰可阻擋美斯？皇蘇主帥認為只有美斯自己。（美聯社）

作客的巴塞已累積西甲4連勝，應付今仗上游之戰更早有準備。球隊周中歐聯作客國際米蘭，賽前已穩奪出線資格，遂收起部分主力，美斯更沒有隨隊，一樣足以取勝。預料美斯、達史迪根、法蘭基迪莊與蘇亞雷斯，今戰俱重任正選。美斯本季開季時雖然受傷，但復出後火速上力。最近8仗西甲上陣，7仗有士哥，剛戰馬略卡更演出帽子戲法。

皇蘇主帥艾古亞素（Imanol Alguacil）坦言實在沒法守住大勇的美斯：「沒有辦法。他對戰過不同球隊與教練，只能寄望比賽當天他發揮不佳。我認為他是史上最佳球員，不用懷疑。」