【東亞錦標賽．直擊】韓國老鼠拉龜僅靠死球挫中國　衛冕須贏日本

韓國爭取東亞錦標賽三連霸，周日（15日）對中國憑中堅金玟哉的入球，小勝1：0保住希望。

適逢周日，今場入場人數比「太極虎」首場賽事時大幅上升，韓國擁躉打氣團約100人，不時高叫「大韓民國」等打氣口號，而全場其他韓國球迷也隨即呼應。即使今屆賽事韓國未有徵召旅歐球員，但仍可見有球迷手持模仿球星孫興慜球衣的旗幟；相反，中國隊的球迷就僅得約40人，以「中國隊加油」為球隊應援。

金玟哉為韓國先開紀錄。（袁志浩攝）

韓國控球時間較多，但把握力一般。（袁志浩攝）

韓國開賽比上仗對香港更積極，踢得更機動。不過中國差點先拔籌，9分鐘譚龍反擊傳中給前鋒董學升，但後者攻門「食唔應」，皮球於柱邊出界。

韓國13分鐘憑角球先開紀錄，金玟哉接應朱世鐘的傳中，楔前柱一頂入網，領先1：0。由於日本昨日對香港大勝5球，韓今仗要贏波之餘，更要製造大量入球去拉近得失球差，所以更積極逼搶，令中國只得靠長傳嘗試組織攻勢。

于大寶今戰以中堅擔任正選。（袁志浩攝）

不過當中國防線完全拉後時，韓國依然是打不出其標誌性的機動力，傳送間顯得「老鼠拉龜」。主隊21分鐘再有機會，李英才在進攻右路引球入中路後，起左腳遠射，惟攻門高出未能考驗中國門將劉殿座。

9分鐘後，韓國開出角球，中國球員未能解圍，入球功臣金玟哉於底線心口一控，再乖巧地「通坑渠」扭過中國守將，傳中給羅相浩，但這名效力FC東京的中場近門心口一照後斜出。

韓國半場前仍有機會再添進賬，羅相浩右路沉底出地波，可惜隊友未能近門撞入，韓國半場僅領先1：0回更衣室。

董學升連番錯失良機。（袁志浩攝）

兩軍下半場連番失機

換邊後僅兩分鐘，韓國一次迅速反擊，尹日錄直線送羅相浩一程，但後者殺入禁區射中網側。中國於53分鐘多得韓國後防出現混亂，得到埋門機會，但董學升狂抽變「晴空射球」直飛向觀眾席。主隊左路快攻傳中，尹日錄漂亮地作勢起腳，將皮球讓給身後的李英才起腳，但該名FC江源中場竟然炒高，錯失了擴大比數的黃金機會。

中國65分鐘又再次有機會，但董學升飛盡亦未能碰到傳中球，主隊門將趙賢佑一抱入懷。75分鐘，韓國金紋奐傳中，後備入替的金寅成頂出界。今場十分活躍的羅相浩3分鐘後一個「施丹轉身」令到中國的明天不知如何是好，推落底線Cutback給黃仁範，可惜後者無壓力下射門「撻Q」，浪費了隊友創造的黃金機會。

身披10號的張稀哲表現乏善可陳。（袁志浩攝）

韓國終以1：0小勝中國，兩戰全勝得6分，但得失球不及日本暫居次席。中國一輸再輸之下，僅以較佳得失球排在港足之上的第3位。

韓國周三將會與日本爭冠軍，一定要擊敗「東洋武士」才可以完成三連霸。