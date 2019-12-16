【德甲】史浩克門將「飛一般」出迎　法蘭克福前鋒捱撞留可怕印記

1982年世界盃準決賽，西德門將「殺人王」舒麥加出迎踢中法國球員巴迪斯頓臉部，令對手當場暈低，被形容為最魯莽出迎例子之一。昨晚德甲賽事，史浩克04主場對法蘭克福，「經典再現」。 法蘭克福前鋒加仙奴域接應長傳時發生「嚴重車禍」，他一心爭球，未有留神對手門將紐布爾已經「全速開動」，結果激烈相撞。加仙奴域猶如撞車倒地，可幸是未有嚴重受傷。

史浩克04當時領先1：0，戰至下半場66分鐘，今季在德甲尚未開齋的加仙奴域（Mijat GACINOVIC）接應後場隊友大腳長傳，在中圈附近起跑接應。傳送落點準確，就在加仙奴域左前方落下，準備伸腳控定，長驅直進，沒留意史浩克04門將紐布爾（Alexander NUBEL）經已「踩衡油」出迎，希望快一步解圍。

紐布爾沒有「收掣」，加仙奴域硬食一腳。（影片截圖）

「火星撞地球」逐格睇：

+ 4 + 3 + 2

皮球就在二人之間溜過，加仙奴域伸腳，紐布爾則起飛腳，無人踢中波，但紐布爾猶如汽車高速撞向「行人」，一腳撐中加仙奴域胸膛。恍如經歷撞車的加仙奴域隨即倒地，緊閉雙眼非常痛苦。紐布爾起來後被球證直接出示紅牌驅逐，他自知理虧，未有爭論，第一時間查看加仙奴域的情况。

Horror start on Mijat Gacinovic tonight... pic.twitter.com/siJ19AKUGT — Kefir Andromeda (@skajdajver) December 15, 2019

加仙奴域中腳後，可以自行離場，但球衣中央穿了一個大洞。（加仙奴域Instagram）

加仙奴域在社交媒體上載相片，「戰績」相當駭人。（加仙奴域Instagram）

幸而，加仙奴域「硬食」後未有嚴重受傷，可以自行離隊，但其球衣在碰撞中割開一個大洞，他完場後在社交媒體上載相片，身體出現三組大血痕。法蘭克福賽後公布加仙奴域的肋骨位置出現很多瘀傷，但以當時驚險場面，可算逃過一劫。有網民重溫片段後，直言憶起1982年世界盃準決賽舒麥加踢暈巴迪斯頓的一腳。

至於球賽，史浩克04少打一人，仍然守住賓尼圖拉文（Benito RAMAN）的入球，險勝1：0。