【西甲】皇馬賽和華倫追上巴塞　賓施馬誓爭冠　高圖爾斯差點入波

皇家馬德里周日（15日）作客華倫西亞，多得賓施馬（Karim Benzema）射入追和一球，以1：1逼和「蝙蝠兵團」，16戰後與死敵巴塞隆拿同得35分。 賓施馬今季重拾射門觸角，今仗入波為球隊撿到1分，賽後矢言要奪得今季聯賽冠軍。

華倫西亞78分鐘憑卡路士蘇拿（Carlos Soler）的入球領先，皇馬本來由盧卡祖域（Luka Jovic）扳平，但入球被判無效，到95分鐘才由賓施馬射入逼和一球。皇馬撿回一分，於聯賽與巴塞同分，但得失球較差排次席。

賓施馬入球為皇馬扳平。（路透社）

華倫西亞進入完場階段開紀錄，可惜最後痛失兩分。（路透社）

「我希望得到聯賽冠軍，」賓施馬賽後說：「如果可以幫到隊友，用腳又好，用言語又好，我都會做。」

賓施馬現於射手榜累積12球，追上巴塞「球王」美斯（Lionel Messi），希望盡能力幫「銀河艦隊」：「我是球隊的第三隊長，所以一定要盡力幫忙。我想這一分對我們來說也不壞，這一分對今季聯賽征途很重要。」

賓施馬希望奪得聯賽冠軍。（路透社）

重拾射手本色感激隊友幫助

賓施馬一直活於C朗拿度（Cristano Ronaldo）的陰影下，去季C朗轉投祖雲達斯，賓施馬於各項賽事累積30球，是2011/12年球季後首次單季入30球。近年產量不足為球迷詬病，這名法國鋒將去季西甲全季攻入21球，今季只花了15場就取得12球進賬，指自己一直都保持自信是關鍵之一。

「比起之前的球季，最大改變是入球數字，我一直全力助球隊爭勝，我自己亦滿有自信。當然，隊友的幫助亦很重要，因為他們傳球給我，我才有機會得到更多入球。」賓施馬說。

高圖爾斯差點為皇馬追平。（美聯社）

高圖爾斯頭槌險建功

事實上，在賓施馬助皇馬身追平之前，「銀河艦隊」門神泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）差點就可以將功補過。皇馬在補時階段取得角球，高圖爾斯衝入對手禁區助攻，更差點頭槌得手，但被華倫門將查奧美杜明尼治（Jaume Domenech）撲出。

高圖爾斯賽後謙稱自己只是靠身高：「當對手見到兩米高的我走入禁區時都緊張了，我只是利用自己的身材去頂波。」皇馬周三將會作客巴塞隆拿，上演西甲「國家打吡」。