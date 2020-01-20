【世界拉力賽WRC】智利政局持續動盪　FIA接納該國取消賽事要求

智利政局動盪，國際汽車聯會（FIA）宣布接納該國要求，取消今年比賽，並且不會取代智利站，今年賽事將減至13站。

之前有傳WRC已有選址取代智利站，但世界汽車運動理事會（World Motor Sport Council，WMSC）周一確定，不會有其他比賽取代於智利康塞普西翁舉行的比賽，原本14站的賽事減至13場。

2020智利站本來定於3月至4月間舉行。（Getty Images）

FIA宣布取消今年智利站。（Getty Images）

阿根廷拉力賽提早一周舉行

本於3月至4月間舉行的智利站取消後，今年賽程將要更改，《AUTOSPORT》指阿根廷拉力賽將會提前一周，將在4月23日開始。這個決定為一眾車隊就將器材，由阿根廷運到非洲的物流問題減壓。雖然肯尼亞拉力賽於7月才舉行，但為了應付緊密的賽程，都會提早以海運將器材送到當地。

另一受到影響的賽事還有世界青年拉力賽（Junior WRC），WMSC就表示將以威爾斯拉力賽取代智利站賽事。本來威爾斯站不在今年賽程表中，但智利賽事取消後，威爾斯拉力賽又回到青年拉力賽賽程中，並會作為最終一戰，保持得分雙倍制。

智利政局動盪，示威衝突持續。（Getty Images）

智利政府10月初宣布地鐵加價，觸發大批學生抗議，事件最終演變成反政府流血示威，至今造成15人死亡。總統皮涅拉（Sebastian Pinera）10月22日承認錯誤，公開向民眾致歉，並公布一系列社會措施補救。