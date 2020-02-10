【奧斯卡2020】《福特決戰法拉利》奪兩獎　細談現實與傳奇的差別

《福特決戰法拉利》（Ford v Ferrari）於今年奧斯卡贏得最佳音效及最佳剪接，這個車壇傳奇故事精彩過戲，被人搬上大螢幕實不足為奇，但戲中有多少事跟足史實呢？

首先，本文並非影評，筆者亦十分明白要創作一部這樣一部扣人心弦的電影，一定要擁有某程度上的Artistic liberty，所以絕對支持製作人改寫故事。

《福特決戰法拉利》整個故事起源於法拉利創立人安素法拉利（Enzo Ferrari），因為車廠財困有意以1800萬美元賣盤給福特，但到簽名時才發現福特會連賽車部門亦一併收購，安素一怒之下拒絕賣盤，最終意大利車廠FIAT收購法拉利。

福特當時老闆亨利福特二世（Henry Ford II）期望擁有高性能跑車生產線的期望落空，滿腔怒火決定無論花多少金錢都要在法拉利當時最洋洋得意的勒芒24小時耐力賽擊倒安素。

福特當時製造一代炮車Ford GT，但車子初期性能不佳。（網上圖片）

Ken Miles真的因為一張相失冠？福特高層Leo Beebe有不一樣的說法。（網上圖片）

電影跟足史實之處

《福》片確有不少地方跟足史實，Phil Remington為了能在賽車入pit時能更快出站，發明了可拆除的制動系統（另一福特車隊Holman-Moody研發出快拆制動碟，實際上更有效率）。

戲內提及的「毛冷測試」亦是真的，當時仍未有風洞，Carroll Shelby（Matt Damon飾演）為了測試Ford GT的空氣動力能力時，於車上貼毛冷，最後發現賽車的空氣導管（Air ducting）連累這台戰車失去了76匹馬力，Shelby除了加強引擎動力外，另一大功勞就是讓減低賽車的空氣阻力。賽事方面，Ken Miles（Christian Bale飾演）在起步後為避開意外，車門確實因此而卡住。

Ken Miles之死在現實中更撲朔迷離。（Getty Images）

不過，劇中亦沒有提到或改寫了一些史實。雖然電影一開始有交代到Shelby的車手日子，但未有詳盡說明這名美國賽車英雄兒時已有心臟問題並一度康復，直到60年代初復發，Shelby無奈之下只能放下賽車手套，創立自己的車廠Shelby American。有趣的是，Miles雖然性格火爆，但電影中他與Shelby「講手」的橋段卻沒有發生過。Shelby曾於自傳中提到，自己與Miles的關係一直良好，合作多年亦未曾有過什麼爭執。

電影交代Miles在為福特測試J-Car時，遇上意外未能逃出戰車被葬身火海，但史實中，Miles的死因是在J-Car高速打滑翻側後，被拋出賽車致死。由於Christian Bale的角色在電影中試車時遇上意外，賽車起火，但他及時逃出，Remington告訴Miles兒子只要能及時逃出就不會喪命，電影為了首尾呼應改以葬身火海。

福特最終於1966年擊敗了法拉利，贏得車壇一大盛事勒芒24小時耐力賽。（Getty Images）

Beebe解釋賽車合照事件

1966年勒芒24小時耐力賽一大令人難忘之處，正是3台Ford GT作V字形衝線畫面。有傳能拍下這張照片，是因為福特行政副主席Leo Beebe想拍下這張震撼的照片。不過，他本人接受汽車歷史學家Dr. David Lewis訪問時說自己亦為Miles未能勝出勒芒而難過，但自己最大的任務就是福特在當年全面統治Le Mans，故Beebe希望Miles不要去得太盡。

「已去世的Ken Miles沒有贏得當年冠軍，我一直都為這件事很遺憾，」Beebe說：「但他是個有膽識的人，所以我叫他入Pit，計劃了這場結局。我希望他不要開得太快，我怕車手們搏得太盡會導致意外。你只要一次意外，就會失去所有投資。」