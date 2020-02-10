【體育趣聞】排球125歲生日　還原最初竟用籃球玩？

生日快樂，排球！你沒有看錯，昨日（2月9日）是運動項目排球的生辰。 源於美國的排球歷史125年，由威廉摩根（William G. Morgan）發明，至今為奧運項目長達56年。惟有所不知的是，此項運動起初竟然名為另一名字。

說到體壇三大球項，籃、足後當然就是排球。此運動1895年誕生於美國麻省霍利奧克，由基督教青年會（YMCA）幹事威廉摩根（William G. Morgan）發明。

排球1895年誕生於美國麻省霍利奧克，由基督教青年會（YMCA）幹事威廉摩根（William G. Morgan）發明。（網上截圖）

籃球1891年創立，4年後的美國理所當然是於籃球興起階段，惟肢體碰撞未必人人接受，那時候威廉摩根為讓更多人參與球類運動， 並從籃球、棒球、網球中「偷師」，創造了排球的前身、名為「Mintonette」（網子）的運動。

排球首次亮相奧運為1964年東京奧運。（Getty Images）

起用網球的網掛在1.98米高的地方，並在7.6米 X 15.2米的場內分兩隊對戰，雙方需隔着網以籃球兩邊傳送。有趣的是，這項運動起初不限人數，而來傳送次數亦無限，只要皮球不落地將可繼續。後來威廉摩根聽取朋友建議，並就運動「對搓」動作與網球互擊（Volleying）相約，將其改名為「Volleyball」。

中國女排為香港熱愛的隊伍，惟中國女排以外的排球卻未受太高的支持度。（Getty Images）

排球及後由美國縱向發展，加拿大、古巴及巴西紛紛引入，其後美國傳教士也把此項運動帶亞洲地區如中國、菲律賓及日本。到1964的東京奧運，排球才首次於五輪賽亮相，惟男女子冠軍卻為蘇聯及日本，美國未見蹤影。然而56年過後，東京再次舉行奧運，美國列入「死亡之組」與中國、意大利力爭出線。