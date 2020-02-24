里約奧運金牌、朝鮮體操名將李世光宣布退役，結束逾17年運動員生涯。除了擁有兩項獲國際體操聯會評為難度分最高的動作，在里約奧運面無表情摘金的場面，加上得獎名句，令大眾留下深刻印象。

「李世光跳」難度高且技術複雜，有指世界不足10人曾於比賽完成該動作。（GettyImages）

現年35歲的李世光上周宣布退役，他是朝鮮體操隊史上3面奧運金牌得主之一。運動員生涯中，他三奪世錦賽跳馬冠軍，2009年在世錦賽展示一套「塚原轉體270度後空翻兩周」、難度分高達7.2分。這一動作後來以他名字命名，亦是香港「跳馬王子」石偉雄近年苦練並參賽世錦賽的動作「李世光跳」。李世光擁有兩項以他命名的跳馬動作「李世光」及「李世光2」，是目前唯一跳馬選手，擁有超過一項獲國際體操聯會評為難度分最高（6.0）的單項動作。

身邊得銀銅牌得主比李世光笑得更燦爛，外國媒體當年形容里約誕生了一個「最悲傷的金牌得主」。（GettyImages）

奧運摘金面無表情 外媒：史上最悲傷金牌得主

2008年李世光因朝鮮隊謊報年齡被禁止參加倫敦奧運，解禁之後在2014和2015年蟬聯世錦賽跳馬冠軍。2016年里約奧運，首次參加奧運的他即在跳馬項目以15.691分站上了世界之巔，是朝鮮時隔24年再於體操項目取得金牌，不過這是他第一次也是最後一次亮相奧運。

李世光是「4·25體育團」的軍人，領獎台上莊嚴地敬軍禮唱國歌。（GettyImages）

里約奧運「名言」：「金牌對我沒有意義，是獻給國家的禮物」

然而，他在當屆奧運被外媒和網民開玩笑，被評為「史上最悲傷金牌得主」。奪金後，他嚴肅地說：「我的內心充滿快樂，因為我可以把勝利帶給偉大領袖，這面金牌對自己來說沒有意義，這是獻給國家的禮物。」李世光在比賽時和摘金後的表情始終面無表情，因朝鮮運動員在領導的監控下活動，唯一由贊助商給予的手機也被沒收。當時有網民調侃說，他取得金牌都未有展露笑容，「估計是見識自由後，要告別自由世界回到平壤了」。

他在2018年重奪世錦賽金牌，2019年於資格賽止步，未能憑前3取得東奧入場券。（GettyImages）

2019世錦賽失利 失直入東奧資格

2018年，他贏得了個人第3個世錦賽跳馬冠軍，而在去年10月的德國史特加體操世錦賽上，他在資格賽僅得13.766分總排名23，未能成為8名決賽選手之一，無緣以世錦賽前三直入東京奧運，再闖奧運機會甚微。而兩屆亞運跳馬金牌得主石偉雄，則憑「李世光」及「李世光2」闖入決賽，最終以第7名完成，亦在剔除已獲團體賽東奧資格的對手後，穩奪東奧資格。