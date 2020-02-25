【單車．世錦賽】東京奧運前哨戰　李慧詩爭衛冕　最強對手有誰？

2020場地單車世界錦標賽在2月26日（周三）至3月1日（周日）在德國柏林上演的，既是車手們最後一個爭取奧運資格的機會、亦是奧運前最後一個大賽，堪稱「東奧前哨戰」。 為爭奧運資格及獎牌，香港隊派出5男6女共11人大軍參賽，「牛下女車神」李慧詩將在此項賽事，爭取衛冕女子爭先賽及競輪賽冠軍，英國「單車之神」賀爾爵士（Chris Hoy）指她是女子短途「眾矢之的」，那Sarah的勁敵又有誰？

要取得場地單車奧運資格，需在2018年7月6日至2020年3月1日期間的相關賽事爭取積分，意味今周的世界錦標賽是最後機會，所有會參加東京奧運的車手基本上都會參賽，就連擁有4面奧運金牌的英國名將蘿拉堅尼（Laura Kenny），即使上月受肩傷，仍會負傷出戰。這場世錦賽，就是東京奧運選手們「試水溫」的最後機會。

場地單車奧運資格相關積分賽： 2018至2020年每年度的洲際錦標賽 2018/19及2019/20兩個賽季的世界盃（每季計算最佳3站積分） 2018至2020年每年度的世界錦標賽

李慧詩在去年世界錦標賽，於爭先賽及競輪賽兩項都封后，連同2013年的500米計時賽冠軍，至今共有3件「彩虹戰衣」，成為首位擁有超過1件「彩虹戰衣」的香港車手。（資料圖片）

車神賀爾：李慧詩填補了禾高留下的空缺



大戰前夕，英國《BBC》找來一代「單車之神」賀爾爵士（Sir Chris Hoy）分析今屆世錦賽。賀爾是英國殿堂級短途車手，退役之前，共獲得6面奧運金牌、1面銀牌、11次世錦賽冠軍等，是奧運史上最強單車運動員。



賀爾除了評價一眾英國隊車手，亦特別點評一名外國車手──香港的李慧詩：「世錦賽的其中一位明星，就是香港的李慧詩。當然，她已經是一位超級明星，但若她能在柏林繼續進步、並將好表現延續至東京，對於她來說會是個相當顯赫的時刻。」



賀爾進而評價Sarah在現今女子短途項目的地位：「自上一位女子短途明星禾高（Kristina Vogel）因意外而癱瘓後，李慧詩填補了她留下的空缺，更令自己成為項目領頭羊、成為眾矢之的。」最後，這位名將總結道：「無法再看到Sarah與禾高競爭，是一件相當可惜的事，但我認為李慧詩是新星、也是世錦賽的焦點」。

英國「車神」賀爾認為，李慧詩是當今女子短途賽的眾矢之的。（Getty Images）

爭先競輪性質落差 李慧詩衛冕兩金不容易



李慧詩作為衛冕車手，正如賀爾所言是眾矢之的，在剛過去的多站世界盃賽事，不難發現各國好手都嘗試尋找可以擊敗Sarah的戰術；而近1年間，李慧詩在兩個需爭取衛冕的項目──爭先賽及競輪賽，表現亦有落差，她在爭先賽已超過1年半未逢敵手，在競輪賽卻是整個世界盃賽季都沒有獎牌進帳，原因在於兩個項目性質的落差。



爭先賽除卻資格賽外均是「一對一」，李慧詩近年的200米絕對速度提升下，往往能在最後一次加速爆贏對手；惟競輪賽往往有4至6名車手一同出賽，偶然性較高，絕對速度的影響力亦較小，部份運動員即使速度不及、卻擅於把握時機突圍，例如韓國車手李慧貞在今季世界盃就急速冒起。



李慧詩在世錦賽的勁敵有誰？

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