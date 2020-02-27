【舒娃掛拍】舒拉寶娃過百分貝吼叫似叫床聲？　令人尷尬曾擬禁止

舒拉寶娃（Maria Sharapova）19年職業網球生涯，最為人談論的除了她的美貌、球技和成就，還有她那令人尷尬的吼叫聲。 她的擊球時發出的高頻率吼叫聲動輒過百分貝，無論對手或是觀眾均覺得相當困擾，更一度引發網球界最大爭議。

運動時隨發力動作發出吼叫聲，並非網球手專利，不少搏擊運動員出拳或起腳時也會如此，甚至在雙方對峙時也會大叫，用以威嚇對手。不過搏擊運動的吼叫大多數聲音洪亮，純粹吵耳，網球的吼叫很多時猶如呻吟，曾有英國小報形容：「如果只聽聲音不看畫面，會以為正在看色情影像」，不少保守人士認為，網球員的叫聲實在太像叫床聲了，看直播時「要將音量收細」。

昔日網球是優雅上流運動，比賽在寧靜環境進行，沒什麼聲響，直至1970年代美國名將干納斯（Jimmy Connors）、麥根萊（John McEnroe）開始在激烈拉鋸戰中發出吼叫，這種狀甚痛苦的叫聲才愈來愈普遍。不過首次觸發重大爭議，要到前一姐莎莉絲（Monica Seles）開創每一板也吼叫先河。

莎莉絲的吼叫高達90分貝，「女金剛」娜華蒂露娃（Martina Navratilova）是最大反對者，多次向球證投訴，一代球后嘉芙（Steffi Graf）也覺煩擾。可是事情後來隨莎莉絲1993年被狂迷刺傷不了了之，直到舒拉寶娃的出現。

【舒娃掛拍】舒拉寶娃高頻率吼叫聲，不少人覺得困擾，也有人覺得有趣。（Getty Images）

【舒娃掛拍】舒拉寶娃說，她自小打網球已習慣比賽時那樣吼叫。（Getty Images）

吼叫聲是作弊？

小妮子漂亮可愛，一出道旋即成為寵兒，但她過百分貝的高頻率吼叫聲，令不少對手相當苦惱。娜華蒂露娃那時即使已退出單打巡迴賽，仍擔當禁止吼叫聲的大旗手，對她來說，吼叫聲不是嘈吵那麼簡單：「吼叫聲已達到無法接受程度，那是根本是作弊，現在是時候做點什麼。」

她的論點，早已存在男子網壇。球手被指刻意用吼叫聲來掩蓋擊球時網球撞中球拍的聲音，藉此令對手難以掌握自己的擊球時機和力度，從而得到優勢，練習時從不吼叫，而且只是選擇性在個別比賽中吼叫的拿度（Rafael Nadal），便是借此得益的最大嫌犯。

【舒娃掛拍】舒拉寶娃也不喜歡吼叫，她說每次比賽後都會喉嚨痛。（Getty Images）

為什麼擊球要大叫？

到底舒拉寶娃打網球時為什麼要吼叫呢？她受訪時曾解釋過，「由有記憶開始我已在吼叫。我回看自己的影片，小時候已在吼叫。無論在俄羅斯或佛羅里達（她自7歲起移居美國），從來無人教我這樣做，那只是個自然習慣。」她表示，因為吼叫關係，每次比賽後都會喉嚨痛。

已退役俄羅斯球手彼特露娃（Nadejda Petrova）對吼叫有一個比較合理的推測：「部分教練會認為，當你吼叫時肺部可吸入更多氧氣，從而增加擊球力度。」有外國研究支持她的說法，指出吼叫可提升人類能量或使腎上腺素增加。

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【舒娃掛拍】舒拉寶娃就算坐上觀眾席，還是在呼叫。（Getty Images）

習慣成自然？

根據國際女子網球協會（WTA）定下球例：「任何干擾球賽正常進行的行為，例如吼叫（grunting），要根據妨礙規則來處理。」換言之，若球證認為其中一方吼叫聲為比賽帶來干擾，可被扣一分。

娜華蒂露娃為首一眾退役和現役球員來勢洶洶要求禁止吼叫聲之下，WTA曾受盡壓力，不過最後還是不了了之。多次跟舒拉寶娃交手的「前一姐」軒寧（Justine Henin）當時便曾說過，「沒有問題，她的吼叫聲完全影響不到我」，愈來愈多球手比賽時吼叫，不少人也早已習以為常。相信隨舒拉寶娃退役，這個議題又會再次被擱下。