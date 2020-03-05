【足球】卡斯拿斯選足總主席前夕遇波折　葡萄牙住宅遭突擊檢查

西班牙名將卡斯拿斯早前宣布參選西班牙足總主席，但身陷逃稅及洗黑錢醜聞。葡萄牙執法人員近日突擊球會、球會高層、經理人及球員家員共76個地點搜證，當中包括卡斯拿斯位於波圖凡的住宅。

卡斯拿斯得知住宅被搜查後，表示自己「絕對冷靜」，於twitter公開事件經過：「檢察官一早到我在波圖的事，如包括球會、球員等總數76個檢查地點一樣，他們要求我出示相關文件作證據。」據悉卡斯拿斯當時正於西班牙首都馬德里，已答應接受調查。

卡斯拿斯因心臟問題，今年2月宣布退休。（Getty Images）

卡斯拿斯離開波圖後，仍與球會關係密切。（Getty Images）

葡萄牙當局於聲明中表示，「正調查2015年起葡萄牙足球轉會及其他相關商業活動」，指有組織及人涉嫌逃稅及洗黑錢。今次搜證行動代號「越位」，警方及稅務員突擊檢查葡萄牙全國76個地點，當中包括國內最大球會如賓菲加、波圖及士砵亭，又於球會高層、球員、經理人的住所搜證。

卡斯拿斯已宣布參選西班牙足總主席一職，未知今次調查會否影響其選情。（Getty Images）

卡斯拿斯承諾開誠布公

卡斯拿斯於twitter又說道：「我已向葡國當局保證會合作接受調查，開誠布公是我的原則之一。」卡斯拿斯早前宣布參選西班牙足總主席一職，今次牽涉到逃稅及洗黑錢，會否影響其選情仍是未知之數。這名西班牙一代鋼門的競選團隊，事後亦發表聲明，希望「足球世界每一個角落都會有清晰的透明度」，又指卡斯拿斯十分合作，按有關當局要求交出有關文件。

今年38歲的卡斯拿斯於2015年由皇家馬德里轉投波圖，去年練習期間心臟病發，今年2月宣布退休，但與該支葡超勁旅依然關係密切。