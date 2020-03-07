【運動公社】德甲搓完場風波　球迷怨憤跟香港如此相近

賀芬咸班主賀普（Dietmar Hopp）成為德國球迷的攻擊對象，更引發多場德甲聯賽的示威活動。究其原因，是德國球迷不歡迎外來資本入主球會、破壞「50+1」條例。 「50+1」保障德國球迷以民主共治（會員制）的方式，參與球會管理，成為了他們不可逾越的底線。本文嘗試回應香港球迷疑惑之處：一方面是賀普並不像那些土豪球會的班主以本傷人，為甚麼招來這麼大規模的反撲；另一方面是德國球迷何以有這麼大的話語權、一直保存「50+1」不被廢除。 撰文：高俊賢＠運動公社

如果說反對賀普是反對商業足球，就是焦點錯置了。賀芬咸本來是一個小村鎮，球會能夠從地區聯賽一躍成為德甲份子，是得力於賀普的巨額投資（5年前有媒體報道他投放了3.5億歐元）。

賀普創辦跨國電腦軟件企業SAP，身家達159億美元，即使加上近五年來對球會的投資，也只不過是九牛一毛。因此，賀芬咸對賀普來說，絕不是逐利的生意。如果說賀普以本傷人，賀芬咸本季在轉會市場上最大筆的投資，就是以1200萬歐元羅致沙馬斯高（Diadie Samassékou）和達布爾（Munas Dabbur）。賀芬咸的資源投放，有許多落在球會基建和青訓建設（例如引入訓練系統Speed Court）。過去數年賀芬咸在少帥拿高士文領軍的領導之下，成為德甲最有朝氣、最具前瞻視野的球會之一。要衡量一家球會對於足球運動發展的貢獻，賀芬咸不只推動技戰術、青訓的進步，而且使社區揚名於世，賀普所做的事絕對不值得人們如此撻伐。

拜仁慕尼黑球迷掛出橫額，諷刺賀芬咸主席賀普是「Son of a bxxch」。（美聯社）

法蘭克福球迷在德國盃賽事拉橫額，大罵賀普「你阿媽個仔」。（資料圖片／路透社）

賀普對賀芬咸付出的，只是對足球運動的一腔熱誠，和對球會的愛而已。無奈的是，他的最大原罪就是變相鼓勵資本力量營運球會，扭轉原來球迷、班主共治的格局。

賀芬咸主席賀普（左二）成為德國球迷的攻擊對象。（資料圖片／Getty Images）

至於第二道問題，卻是香港球迷最不解的地方。足球會本來不應該是班主持有的私產，而是由眾多持份者共同參與營運，包括球迷、社區人士和班主。1998年「50+1」推行之前，德國球會一律是非盈利性質的註冊協會（Eingetragener Verein），但隨着足球職業化和商業化開始擴大，這種以義務性質推動的體制不能支撐球會日益複雜的管理，所以德國足協才在球會層面推行股份制，既保留會員制度，也容許會員代表參與股份制的決策程序。

▼拜仁與賀芬咸互傳到完場（按圖放大）▼

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球迷參與共治，就是保留德國足球最原始、也是最珍貴的土壤。球迷可以通過決策維持低廉的入場票價、抵制海外電視轉播帶來的賽程變化，亦可以容許退役職球員、社區人士以會員身份維持對球會的影響力，有利球會文化的傳承。德乙球會聖保利之所以繼續宣揚左翼思想，大部份球隊積極搞自家青訓而不是大灑金錢，都是源於這片土壤。

如是者，其實賀普也不是壞人，但如果賀普的模式扭轉了「50+1」，這種球迷民主共治的基礎就會土崩瓦解。

慕遜加柏鬥賀芬咸一役，亦有球迷拉起反對賀普的橫額。（資料圖片／AP）

筆者與一位在本地球圈的人士討論針對賀普的抗議事件。後者深深慨歎的是，香港的足球氣氛之所以未能在民間社會積極擴散，欠缺的就是像德國球迷般的動員組織，以及直接參與球會的管理，使香港職業足球這些年停留在「老細足球」，淪為某些人的私產、玩具。香港球圈被一少部分人把持，內部資訊長期封閉，球迷參與的意識也遠不如外國（這裏所指的不僅只是滿足入場的要求，而是參與球會管治），又怎可以追求長遠的進步？

賀普風波讓我們認識「50+1」。如果我們了解其進步意義，更會為香港足球的現況扼腕嘆息。

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