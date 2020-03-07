【新冠肺炎】將軍澳運動場首度閉門作賽　足總設多項防疫措施

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在港仍未受控，本地足球比賽今日（7日）回歸正式比賽場地。足總盃首圈賽事下午在將軍澳運動場上演，由東方龍獅跟標準流浪爭奪晉級資格。足總在閉門比賽下加設多項防疫措施，惟球場仍有「漏洞」，球迷或可「偷雞」睇波。

足總上周成功向康文署爭取開放將軍澳運動場閉門作賽，今日進行首場足總盃淘汰賽。由於康文署限制整體入場人數於180人或以下，當局只限持有效証件的球隊職球員、嘉賓及傳媒入場，現場職員手持計數器記下人數；而每個比賽日只限25位傳媒入內，更要求傳媒以先到先得的形式預先報名登記。

足總為每位入場人士量度體溫，也要求填寫健康申報表。（袁志浩攝）

康文署限制180名人士入場，足總職員以計數器記下入場人數；任何短暫離開的人士則獲發「重返球場證」。（袁志浩攝）

入場設「口罩令」 拒開傳媒中心

現場可見，足總僅開放運動場正門入口，規定所有進場人士必須接受體溫檢查及填寫健康申報表，而若任何人士曾往返中國內地、韓國、伊朗及意大利，返港後14天內不得進入。如任何人士進場後欲短暫離開球場，將獲發「重返球場證」，但入場時需再量度體溫。

足總也規定每位進場人士必須配戴口罩，惟球員在熱身及比賽時不在此限。另外，足總稱因避免人多聚集及減少社交接觸，拒絕開放運動場室內傳媒中心，令記者僅能於1樓看台的記者席工作。

足總在場內訂下「口罩令」，即使球員入內也必需戴口罩。（袁志浩攝）

足總未有派職員看守平日的球迷入口，記者發現有市民可輕鬆進入運動場看台。（袁志浩攝）

記者實測隔閘睇波

早前菁英盃在將軍澳足球訓練中心閉門比賽，有球迷仍堅持爬山睇波；比賽場地現遷至將軍澳運動場，記者實測發現，足總未有派人看守進入看台的樓梯入口，球迷或可自由進入場館上層、隔着大閘觀看球賽。另外，運動場場邊部份圍欄未有掛上橫額，球迷或可藉此免費睇波。