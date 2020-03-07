【英超】占士米拿勇救空門成致勝關鍵　認真態度盡顯領袖風範

34歲的占士米拿（James Milner），今仗代替羅拔臣串演左閘，並以隊長身份領軍。該名利物浦隊長在下半場勇救空門，助利物浦力保勝局，以2：1擊敗般尼茅夫。

利物浦隊長佐敦軒達臣受傷缺陣下，連續兩仗落敗，今仗在副隊長占士米拿復任正選，代替有輕傷在身的羅拔臣串演左閘，並以隊長身份領軍。

占士米拿今仗串演左閘並以隊長身份領軍。（路透社）

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占士米拿今仗踢足全場，全場滿場飛並助攻助守，而他更在下半場助球隊力保勝局。法賓奴在後場被對手搶去控球權，菲臘標寧（Philip Billing）過頭波傳給入楔的賴恩費沙（Ryan Fraser），他隨即挑射笠過利物浦門將阿祖安，但占士米拿未有放棄，趕及在白界線前飛身大腳解圍，結果利物浦力保2：1勝局，全取3分。

占士米拿在下半場勇救空門，成為利物浦的贏波關鍵。（路透社）

占士米拿救駕逐格睇（按圖放大）

占士米拿勇救空門片段：

另外，占士米拿在賽前熱身時，被鏡頭拍攝到他鼓勵隊友，盡顯隊長風範，「我們今仗要保持一個高速的節奏，不論我們入球或失守，我們亦要保持這個態度。」

占士米拿曾經放棄休假，返回球隊與一眾預備組球員操練，更特意親身支持小師弟，出戰足總盃第4圈重賽，他的認真態度十分值得一眾小將學習。

占士米拿的態度一絲不苛，非常值得一眾小將學習。（Getty Images）

占士米拿賽前鼓勵一眾隊友

My Vice - Captain . Love you James Milner #LFC pic.twitter.com/KUa0U9xLHG — shajma (@shajma) March 7, 2020

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