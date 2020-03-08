【新冠肺炎】疫情席捲歐洲　英超不排除閉門作賽　或安排免費轉播

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在英國確診數已超越200宗，英國數碼、文化、媒體及體育部門，周一（9日）將召來包括英超聯賽會等多個體育賽事機構，商討疫情對策。 消息指，防疫內容中包括入場限制、賽事延期或閉門作賽等安排。

英國《天空體育》報道，因應新冠肺炎疫情，各大體育機構及轉播商周一需與政府開會，商討對策，英超賽會已做好心理準備，預期當局會建議將部份賽事閉門進行，若要在延期作賽及閉門之間選擇，亦會選擇閉門。若然成真，賽會或考慮與轉播商合作，在英國國內免費播放更多賽事。

另外，由於長者受感染機會較高，當局亦可能會發出「長者禁令」，禁止年逾70歲人士進入球場，若然成真，現年72歲的水晶宮主帥鶴臣（Roy Hodgson）或受影響。

至於《每日郵報》更報道指，儘管英國政府目前未就大型公眾活動或體育賽事作出限制，但若疫情持續惡化，即使賽事可繼續讓觀眾入場，或會將入場人數限於500人。

有球迷戴上口罩觀賞熱刺對般尼一戰。（Getty Images）

意甲閉門復賽 湯馬斯要求立刻停止聯賽

目前新冠肺炎在歐洲重災區意大利的確診數已直逼6000，意甲今周閉門復賽，直至4月3日為止。然而，意大利足協主席加維拿（Gabriele Gravina）明言，一旦有球員受感染，不排除「暫停整個意甲賽季」，意大利球員聯會主席湯馬斯（Damiano Tommasi）更在twitter上明言，應立刻終止所有球賽：「停止聯賽吧！我們還需要什麼？停止踢球吧！ #健康才是第一位」。