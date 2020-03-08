【德甲】無懼新冠肺炎16公里外爆發　5萬人入場睇打吡大戰

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在德國確診數已接近800宗，單是在北萊恩－威斯特法倫州就有接近400宗。 然而，一場位於州內的德甲大戰今晨（8日）如常上演，慕遜加柏對多蒙特的榜首大戰，更吸引5.4萬名球迷入場。

賽前在德甲聯賽榜排第3的多蒙特，今晨在「普魯士打吡」作客同樣位於前列的慕遜加柏，這場大戰吸引了5.4萬名球迷「坐爆」慕遜加柏主場普魯士公園。

不過，人頭湧湧的球場外僅16公里，就是德國目前最大的疫情爆發地－－海因斯堡（Heinsberg），慕遜加柏賽前亦為來自該區的球迷提供退款，但賽事最終仍滿座。

杜根夏薩特今仗為多蒙特先開紀錄。（美聯社）

阿舒拉夫為多蒙特奠勝。（路透社）

除了多蒙特市昨日出現首宗確診，慕遜加柏市本身已有7宗確診、並有143人需在家隔離，惟賽事仍如期進行，全因當地政府認為「應該要隔離的人都已經隔離，沒有原因要改變計劃」。賽會僅呼籲球迷要勤洗手、咳嗽時用手臂掩口，及避免握手。

多蒙特最終憑杜根夏薩特及阿舒拉夫各入一球，以2：1擊敗有史甸杜一度追和的慕遜加柏，升上聯賽榜次席。「蜜蜂兵團」完成今仗後，周中將在歐聯16強次回合作客巴黎聖日耳門。PSG在周末的聯賽因疫情延期，但歐聯主場賽事卻暫時可如常進行。