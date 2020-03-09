【新冠肺炎】疫情禍延歐聯　PSG對多蒙特宣布閉門上演次回合

新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎）於全球蔓延，歐洲確診個案爆發性增加，多國聯賽受到影響，就連歐洲球會最頂級賽事歐聯亦受牽連，香港時間周三（11日）深夜上演的巴黎聖日耳門對多蒙特的16強次回合賽事，將以閉門形式舉行。

因為武漢肺炎蔓延全球，意大利更有近8000宗確診個案，成為中國以外第二多確診的國家。意甲上一輪閉門作賽，但近日亦已傳出有可能腰斬今季聯賽。為了協助阻止疫情擴散，歐聯16強華倫西亞對阿特蘭大已宣布閉門比賽，PSG對多蒙特的大戰亦跟隨，將會於沒有觀眾的王子球場上演16強次回合賽事。

PSG對多蒙特將會閉門作賽。（Getty Images）

PSG首回合作客輸1：2，但多得周末作客史特拉斯堡的比賽以「抗疫」為由延期，令到這支法甲班霸有更多時間準備必須贏波的次回合。雖然尼馬、基利安麥巴比、迪馬利亞等人都可以候命，但沒有球迷入場支持，PSG的「主場威力」或多或少都會受到影響。

歐聯亦受武漢肺炎影響。（Getty Images）

華倫西亞對阿特蘭大宣布閉門比賽。（Getty Images）

巴塞對拿玻里或於「吉場」魯營比賽

外國傳媒又指，西班牙衛生部長建議全國運動賽事都閉門作賽，加泰隆尼亞政府亦作出呼籲，希望巴塞隆拿主場對拿玻里的次回合閉門作賽，日內會有最後決定。雙方首回合於拿玻里主場打成1：1平手。