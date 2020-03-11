【新冠肺炎】羅馬大軍無法飛赴西班牙　歐霸16強勢必延期

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）於歐洲肆虐，連累歐洲多個聯賽，歐聯、歐霸亦大受影響，歐聯多場賽事需要閉門作賽。 不過，隨西班牙對意大利實施航空禁令，問題已變成比賽能否繼續進行。 羅馬周三（11日）突然宣布，因禁飛令無法到西維爾進行歐霸16強首回合賽事，比賽勢必延期。

新冠肺炎於歐洲一發不可收拾，已有近19000宗確診案例，當中意大利疫情最嚴重，已逾10000宗確診個案，為中國以外最多確診國家，更有631人死亡。意國政府封鎖多個城鎮，多達6000萬名意大利國民需要留於家中，避免疫情進一步擴散。西班牙為歐洲第2最多確診個案國家，逾2000人確診，近50人死亡。

武漢肺炎肆虐歐洲，使得多個國家聯賽需要延期，意甲停擺至4月，西甲就閉門作賽至4月中。歐聯、歐霸亦大受影響，多場比賽需要閉門作賽，但隨西班牙落實對意大利實施禁飛令，將會有更進一步影響。

羅馬因禁飛令未能到西班牙作客西維爾。（Getty Images）

羅馬周三突然於社交網站宣布，因為由意大利出發到西班牙的航班不會得到落地許可，故不會前往塞維利亞造訪西維爾，意味這場歐霸16強首回合賽事將要延期。有消息指，西維爾陣中亦有多名球員，因為疫情感到擔憂，為了自身安全拒絕與羅馬進行比賽。

有消息指西維爾有部分球員因害怕染上病毒，拒絕與羅馬進行比賽。（Getty Images）

羅馬對西維爾一戰勢必延期。（Getty Images）

禁飛令勢影響歐聯

歐洲足協（UEFA）仍未就西維爾對羅馬一仗有任何定案，但延期可謂勢在必行。禁飛令將會進一步影響歐聯，雖然阿特蘭大日前作客華倫西亞拿的比賽如期舉行，但拿玻里下周作客巴塞隆拿一戰，亦有機會因為航空禁令而要改期。

有消息指，UEFA已考慮在今輪歐聯、歐霸完結後宣布停擺兩個賽事，禁飛令或許會加快有關單位作出決定。不過，歐洲足協早前已表明今屆歐國盃將會如期舉行。惟疫情未有控制跡象，能否如期舉行仍有存疑。