【新冠肺炎】諾定咸森林班主染病後全隊接受檢查　結果未有人確診

新冠肺炎肆虐歐洲，英冠球隊諾定咸森林班主Evangelos Marinakis日前於社交網站自爆確診。由於他上周曾入場觀戰，森林聞訊後即時安排職員及球員接受檢查，並於周三（11日）發聲明公布結果。

武漢肺炎於歐洲爆發，至今已近19000個確診個案，逾700人死亡。英冠球隊諾定咸森林的希臘籍班主Evangelos Marinakis，早前於社交網站公布自己確診的消息：「最近的病毒找上門了，我自覺有責任讓公眾得知事實，我現時感覺良好，遵從醫生指示接受治療及隔離，我強烈建議其他患病的希臘國民也這樣做，我希望大家早日康復。」

森林球員及職業已接受檢查，結果呈陰性。（Getty Images）

由於Marinakis英國當地時間上周五有入場觀看對米禾爾一仗，故球隊得知班主確診後，極速安排全隊上下球員及職員接受檢查，並發表聲明公布結果。聲明中寫道：「在得知班主Evangelos Marinakis確診染上病毒的數小時內，球會以最快速度安排為上周曾與班主接觸過的全數一隊成員、職員接受檢查，」並指確認全數結果呈陰性。

聲明又指，「森林會繼續與有關當局保持密切聯絡，確保一切措施都跟足指引」。森林本來今周末要作客錫周三，但由於現時森林球員正接受隔離，消息英冠賽會將安排比賽改期。

森林班主上周有入場觀看對米禾爾一戰。（Getty Images）

森林班主自爆確診武漢肺炎。（Getty Images）

作客奧林比亞高斯閉門舉行 狼隊批UEFA漠視安全

Evangelos Marinakis亦為奧林比亞高斯班主，13日前奧林比亞高斯作客阿仙奴，出戰歐霸盃比賽，當時Evangelos Marinakis與阿仙奴職球員見過面。徵詢過醫學意見後，阿仙奴及曼城都同意有需要將比賽延期，獲英超批准。

不過，狼隊今周對奧林比亞高斯的歐霸16強首回合賽事，就會繼續以閉門形式舉行。狼隊於官方發表聲明，指已向歐洲足協（UEFA）要求改期再戰，但遭到拒絕。狼隊於聲明中表明就決定感到失望，又指「有些事比足球更重要，公眾及球會上下的健康正是其中之一」，批評UEFA漠視公眾安全，但會尊重決定前往希臘作賽。

狼隊聲明中又提到，希望他們向UEFA作出的要求，以及球會對UEFA決定的接受，「會成為歐洲足協在未來考慮其他可行方法的催化劑，因為今仗不會是最後一場受到新型冠狀病毒影響的球賽。」