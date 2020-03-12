【新冠肺炎】西班牙「意大利禁飛令」影響歐霸　UEFA宣布兩仗改期

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）於意大利爆發，至今已有過萬宗確診，西班牙政府早前宣布實施旅遊限制，禁止任何由意國出發的航班落地。 禁飛令影響歐洲球壇，歐洲足協（UEFA）宣布，因為限制有兩場歐霸賽事需要改期。

UEFA於聲明中表示，因為西班牙政府對意大利實施航空管制，今周兩場歐霸16強首回合賽事未能進行，兩場比賽為西維爾（西甲）主場對羅馬（意甲）以及國際米蘭（意甲）對基達菲（西甲）。UEFA未有透露太多細節，只稱會在與4隊溝通後再宣布更多詳情。

羅馬已公布無法前往西班牙作客西維爾。（Getty Images）

羅馬周三突然於社交網站宣布，因為由意大利出發到西班牙的航班不會得到落地許可，故不會前往塞維利亞造訪西維爾，意味這場歐霸16強首回合賽事將要延期。有消息指，西維爾陣中亦有多名球員，因為疫情感到擔憂，為了自身安全拒絕與羅馬進行比賽。

另一邊廂，意大利北部倫巴第地區成為新型肺炎疫情重災區，意國政府早前已下令封鎖該區。基達菲會長安祖托利斯表示曾要求UEFA更改場地，但被歐洲足協拒絕。托利斯以球隊上下健康為先，拒絕到意大利作客國際米蘭，更直言：「如果判我們輸，我們就輸吧！」

禁飛令將會進一步影響歐聯，雖然阿特蘭大日前作客華倫西亞拿的比賽如期舉行，但拿玻里下周作客巴塞隆拿一戰，亦有機會因為航空禁令而要改期。