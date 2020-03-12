【新冠肺炎】祖雲達斯後衛無病徵確診　國米即停操　隊友自我隔離

繼早前意丙球員確診新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）後，意甲班霸祖雲達斯的後衛魯加尼（Daniele Rugani）對病毒測試呈陽性反應。 在當地時間周日曾與祖雲達斯交手的國際米蘭，隨即宣布所有球隊活動即時暫停。

首名意甲球員中招

新冠肺炎疫情席捲全歐洲，疫情最嚴重的意大利已累積超過12000宗確診個案，而意大利政府宣布除了超級市場﹑藥房及食品店外，其他所有店舖亦要關閉。

意甲賽會早前宣布暫停至4月3日，為免進一步擴大擴散機會，不過在今日（12日）傳來一個壞消息。祖雲達斯透過官方網站公布，球隊的意大利後衛魯加尼對病毒測試呈陽性反應，即初步確診患上新冠肺炎，但未有出現病徵。

該名25歲的球員在上仗對國米時被列為後備，雖然未有上場，但仍在後備席上坐足全場，完場後更在個人Twitter上載一張他與一眾隊友在更衣室的「威水相」。

祖雲達斯守衛魯加尼成為首名確診的意甲球員。（資料圖片／Getty Images）

魯加尼（右上）在祖雲達斯贏波在社交網站上發文，他與一眾包括C朗拿度及藍斯在更衣室內合照。（Twitter截圖）

祖記歐聯對里昂勢叫停

根據《Football Italia》的報道，祖雲達斯在當地時間周三亦有進行操練，在魯加尼的確診的消息傳出後，球隊已立即執行隔離政策，而另一祖記球員貝拿迪斯治（Federico Bernardeschi）即時進行自我隔離，確保家人不會因而染病。

原定在下周中在主場與里昂上演歐聯16強次回合，因為有球隊受感染的關係，如無意外將延期進行，此事大大提升歐洲賽停戰的機會。

在周日（8日）最後一次與祖雲達斯交手的國際米蘭，當祖雲達斯公布消息後，隨即在官方網站宣布暫停操練等一切活動，直至另行通知。

祖雲達斯最後一場賽事與國際米蘭交手。（資料圖片／Getty Images）