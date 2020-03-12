【歐聯】PSG主場閉門反勝多蒙特晉級　球迷無懼疫情場外狂歡

「球品好，自然人品好」，球技以外，懂得尊重對手同樣重要。 法甲班霸巴黎聖日耳門在歐聯16強次回合，主場由尼馬及祖安巴尼特各建一功，兩球淨勝多蒙特，並以總比數3：2反勝出線。 不過，PSG眾將在完場後，一同模仿多蒙特年輕「神鋒」夏蘭特的招牌慶祝動作，引起不少爭議。

多蒙特在歐聯16強首回合，主場以2：1力克PSG，今仗返回PSG主場，因為新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的疫情關係而閉門作賽，但場外亦有大量主場球迷聚集，吶喊助威。

PSG在首回合取得重要的作客入球後，只要今仗一球淨勝對手，亦可憑作客入球優惠晉級。主隊的靈魂人物尼馬在上半場28分鐘頭槌建功，加上祖安巴尼特（Juan Bernat）臨完上半場前的入球，奠定兩球勝局，結果PSG成功在次回合平反敗局，以總比數反勝3：2晉級。

雖然今仗在空無一人的賽場中作賽，但場外依然聚集大量的球迷，而PSG的球迷在場外大放煙花慶祝，PSG眾將場後走到場外，與一眾球迷慶祝。

尼馬今仗為球隊打開紀錄，助巴黎聖日耳門主場兩球擊敗多蒙特。（路透社）

雖然球賽閉門作賽，巴黎聖日耳門主場外聚集大量球迷。（路透社）

+ 3 + 2

入球功臣之一的尼馬，今仗繼續成為話題人物，他在完場前被安利簡恩侵犯，隨後二人頭碰頭發生爭執，該名多蒙特中場球員推開尼馬，被球證出示紅牌驅逐。

上仗梅開二度為多蒙特取得領先的艾寧夏蘭特（Erling Haaland），惟在今仗未有建樹，未能助「蜜蜂兵團」力保晉級資格。賽後，巴黎聖日耳門一段球員在慶祝晉級，更模仿夏蘭特的招牌動作，全隊球員盤腿合照留念。尼馬賽後在個人Instagram發文慶祝晉級，並配上「巴黎不是你的城市，是我們的。（Paris our city, not yours）」。

PSG眾將賽後以夏蘭特的招牌動作合照留念。（Twitter截圖）