【新冠肺炎】祖雲達斯C朗全家隔離　回葡萄牙探親變滯留

祖雲達斯後衛魯加尼確診新冠肺炎（又稱武漢肺炎），令到意甲霸班全隊都要接受隔離。 C朗拿度全家近日回到葡萄牙為家人慶祝生日，本來獲得有關當局特別批准乘私人飛機回意大利，為歐聯16強對里昂的次回合賽事備戰，但現時因疫情問題需要留在家鄉馬德拉隔離。

C朗母親早前中風，朗拿度近日全家趁胞姊生日，飛回葡萄牙家族馬德拉探望母親及為胞姊慶祝。雖然意大利現時實行封關，避免疫情進一步擴散，但特別批准C朗坐私人飛機回國，歸隊與祖雲達斯備戰歐聯16強次回合主場對里昂一戰。

C朗日前全家飛回葡萄牙為胞姊慶祝生日及探望母親。（Getty Images）

不過，隨祖雲達斯後衛魯加尼確診新冠肺炎，C朗何時才可歸隊成為一大疑問。本身將上機的C朗，現時需與女友及子女於葡萄牙家鄉接受隔離。祖雲達斯日前意甲對國際米蘭的閉門比賽，「老婦人」以2：0贏波後，一班球員十分興奮，比真歷於社交網上載全隊大合照。

魯加尼確診武漢肺炎，祖雲達斯全隊需要接受隔離。（Getty Images）

C朗早前回到葡萄牙探望母親。（網上圖片）

外國傳媒指，所有跟魯加尼接觸過的人都需要隔離，現時只能希望魯加尼在該戰全冷板，未會引起大規模擴散。葡萄牙傳媒聞訊後，都紛紛大字標題報道C朗隔離一事。

意大利現時除了封關外，早前亦已宣布所有運動賽事需要暫停至4月初。歐聯多場賽事本身都以閉門形式舉行，但除西班牙對意大利實施航空管制，不讓由意大利出發的航班降落，有指拿破里下周作客巴塞隆拿次回合賽事極大機會改期，至於祖雲達斯眾將要接受隔離，他們主場鬥里昂一戰似乎亦會延期。

武漢肺炎確診運動員（按圖放大）