【新冠肺炎】皇馬籃球員中招　足球隊亦需隔離　西甲宣布暫停比賽

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）於歐洲肆虐，西班牙體壇亦受疫情影響，西甲需要暫停兩周。皇家馬德里周四（12日）突發聲明，指籃球隊一名球員確診，由於足籃一隊共用操練設施，足球隊亦需要接受隔離，勢必影響下周作客曼城的歐聯16強次回合賽事。

皇馬得知籃球隊球員「中招」後，即時關閉皇馬體育城的訓練設備，又於聲明中指出：「由於籃球及足球一隊共用訓練設施，所以兩隊成員都已接受隔離。」皇馬指要視乎情況，才可得知隔離對兩隊有什麼影響。皇馬又宣布，本來周四主場對貝爾格萊德紅星的歐洲籃球聯賽將不會舉行。

皇馬發聲明指男籃有隊員確診武漢肺炎。（Getty Images）

皇馬早前還特地為新冠肺炎病源中國打氣。（Getty Images）

新冠肺炎於歐洲爆發，現已有超過23000宗確診個案，死亡數字亦上升至1310人。意大利為最嚴重疫區，逾12000宗確診，數字為全球第2多。西班牙至今已有2700宗確診個案，有64人死亡，西班牙足總早前決定直至4月中，西甲、西乙所有賽事都以閉門形式舉行，但周四宣布西甲、西乙暫停未來兩周比賽。

皇馬足球隊原本下周將要到英格蘭，與英超勁旅曼城進行歐聯16強次回合賽事，但現時全隊球員接受隔離，極大機會令到這場大戰改期。目前已有兩場歐霸賽事，國際米蘭對基達菲、西維爾對羅馬，因為西班牙對意大利實施航空禁令而要改期。

武漢肺炎確診運動員（按圖放大）