【新冠肺炎】F1澳洲站取消剩過千條車胎　倍耐力認處理手法需改善

F1每次比賽都會用上不少輪胎，但每次因應天氣及比賽情況，總會餘下未用過的輪胎。這些輪胎會如何處置？澳洲站最近因新冠肺炎（又稱武漢肺炎）取消，1800條輪胎沒有使用過，F1車胎供應商倍耐力（Pirelli）證實這些車胎將會報廢。

以現今的輪胎及車輪設計，一裝上車輪後，脫下時有機會令到車胎損毀，故就算是未用過的輪胎，倍耐力亦只得銷毀。在歐洲大陸外的賽事，由於運用車輪是車隊的責任，故比賽完結後一定要分開輪胎及車輪。相比之下，歐洲的比賽可以用陸路運輸，所以未用的車胎可留在下一場比賽使用。

澳洲站因武漢肺炎取消，車胎都需要作廢。（Getty Images）

事實上，倍耐力一直在「Flyaway（非歐洲大陸）」分站都會銷毀這些未用輪胎，一般天氣晴朗之下560條濕地用的輪胎會報廢，但今次澳洲站的情況可謂前所未見。由於麥拿侖及哈斯車隊都有成員患上武漢肺炎，F1及國際汽車聯會（FIA）最終決定取消今站賽事，令到1800條，即450組輪胎全數報銷。

值得一提的是，倍耐力為了對抗武漢肺炎，於澳洲站特地安排了一個地方用作安裝車胎之用，減少接觸藉以避免人傳人的風險。

F1 2020 新車圖鑑（按圖放大）

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現時車胎一裝上車輪，脫下時就有機會損毀。（Getty Images）

倍耐力賽車部「龍頭」Mario Isola近日表示他們的工作人員周四才完成澳洲站安裝輪胎的工作，很快就要除下這些輪胎。在F1宣布巴林站及越南站都要延期舉行後，雖車胎早已經海路運到比賽舉行國家，但倍耐力指車胎仍未裝上，故可以暫存於貨櫃內，等到比賽舉行時使用。

Isola說：「大部分輪胎都是用海運形式運送，車胎都存於可控制溫度的貨櫃中，現時就似是放進了貨倉一樣，可於其後舉辦時再用上這些輪胎。」

倍耐力指這些不用的輪胎會用作再生能源之用。（Getty Images）

澳洲站1800條車胎變再生能源

由於已裝上了車輪，澳洲站的1800條車胎都需要棄用，倍耐力解釋主因是車胎除下時會受到承受極大壓力，大有機會受損，故不能冒險將它們再次裝上。Isola又指出：「歐洲站的比賽，我們可以用貨車連將整個車輪運走。不過在未來，考慮到車輪設計及供應亦會交給一間公司全權負責，所以我們會盡力協調，找出方法可以重用車胎，但大前提是必須確保這方法不會有任何風險。」

這1800條輪胎又會如何處置？Isola就表示會將這些車胎「解體」，切開塊狀再用數個貨櫃運回英國：「我們會在於英國一間水泥廠將它們循環再用，以高溫燃燒這些輪胎，我們會得到能源，而非製造污染。」這名倍耐力高層又指，現時公司仍在研究更多循環再用F1車胎的方法，但燃燒車貽換來再生能源是唯一方法。

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