【新冠肺炎】納比大簡盛讚中國抗疫有成效　「全球的良好示範」

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在歐洲十分嚴重，其中意大利更錄得超過24000宗確診個案，疫情亦未見受控。 在率先爆出疫情的中國，據悉近日疫情已受到控制，與兩地息息相關的納比及簡拿華路，一同大讚中國的抗疫措施十分出色。

意大利的武漢肺炎疫情持續，意大利總理孔特宣布鎖國後，意甲在上周二（10日）宣布停賽至4月初。在首先爆發武漢肺炎疫情的中國，確診數字超過8萬宗，據報近日的確診數字已大大下滑至雙位數字。納比及簡拿華路兩名曾經執教中國國家隊的意大利主帥，分別向意大利傳媒盛讚中國的抗疫措施出色，並呼籲中外國家學習。

簡拿華路曾經短暫執教中國國家隊。（資料圖片）

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現任廣州恒大主教練的簡拿華路，早前率領球隊赴杜拜集訓後回國，他返回廣州多次接受檢查。「大簡」接受米蘭體育報（Gazzetta dello Sport）的訪問時，講及自己在中國的經歷，「所有從疫區進入中國的人士，亦需要接受14日隔離，而中國在近兩個月的封鎖已收到成效，有效對抗病毒。中國正好向世界各國示範正確的防疫措施，我們需要嚴謹的組織去對抗病毒。」

現任廣州恒大主帥的簡拿華路表示，近兩個月的抗疫在中國已收到成效。（資料圖片）

納比接受另一意大利傳媒《共和國報》（Repubblica）的訪問時，與徒弟簡拿華路十分推崇中國的做法，亦指夏天的歐洲國家盃及東京奧運亦難以成事，「中國的封鎖決定十分正確，我認為意大利亦需要向中國學習，專注地執行防疫措施，而我不明白同在夏天的歐洲國家盃及東京奧運如何舉行。」

納比十分推崇中國的抗疫做法。（資料圖片）

已確診患武漢肺炎的運動員（按圖放大）