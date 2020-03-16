【足球熱話】辛尼特球迷夠「勇武」　無懼疫情入場向愛隊表忠

受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）影響，世界各地聯賽紛紛停賽或閉門作賽，但俄超並未有受影響，如常開放予球迷入場觀戰。榜首的辛尼特在主場以7：1大破烏拉爾，近超過33000名球迷入場，而一眾辛尼特球迷更表忠誓死追隨愛隊。

俄羅斯早向中國封關，武漢肺炎在國內的疫情未算嚴重，據報僅得63宗確診個案，在當地時間周一（16日）起在聖彼得堡實施限制超過1000人的聚集，而周六（14日）上演的俄超聯賽並未受影響。

辛尼特在主場迎戰烏拉爾（Ural Sverdlovsk Oblast），依然開放予一眾球迷入場觀戰，超過33000名球迷無懼疫情入場，結果主隊在伊朗箭頭阿斯蒙（Sardar Azmoun）連中三元，迪斯尤巴（Artem Dzyuba）梅開二度，加上馬爾甘及迪奧斯各建一功，主場以7：1大破烏拉爾，續以50分高踞榜首。

辛尼特球迷拉起橫額向愛隊表忠。（Twitter截圖）

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以「勇武」見稱的俄羅斯球迷，未有因為疫情的問題而放棄打氣，看台上依然氣氛十足，辛尼特球迷拉起橫額及高歌向愛隊表忠，橫額上寫上「我們全都被足球感染了，並將為辛尼特而死。」（We are all infected with football and will die for Zenit），同時高唱「我們所有人也將會死。」（we’re all going to die）

Russia is one of the few European countries still staging big football games, amid the coronavirus crisis. Zenit St Petersburg beat FC Ural 7-1, this afternoon. Here their fans sing “We’re all going to die!” pic.twitter.com/vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@27khv) March 14, 2020

已確診患武漢肺炎的運動員（按圖放大）