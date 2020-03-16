【足球熱話】辛尼特球迷夠「勇武」　無懼疫情入場向愛隊表忠

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受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）影響，世界各地聯賽紛紛停賽或閉門作賽，但俄超並未有受影響，如常開放予球迷入場觀戰。榜首的辛尼特在主場以7：1大破烏拉爾，近超過33000名球迷入場，而一眾辛尼特球迷更表忠誓死追隨愛隊。

俄羅斯早向中國封關，武漢肺炎在國內的疫情未算嚴重，據報僅得63宗確診個案，在當地時間周一（16日）起在聖彼得堡實施限制超過1000人的聚集，而周六（14日）上演的俄超聯賽並未受影響。

辛尼特在主場迎戰烏拉爾（Ural Sverdlovsk Oblast），依然開放予一眾球迷入場觀戰，超過33000名球迷無懼疫情入場，結果主隊在伊朗箭頭阿斯蒙（Sardar Azmoun）連中三元，迪斯尤巴（Artem Dzyuba）梅開二度，加上馬爾甘及迪奧斯各建一功，主場以7：1大破烏拉爾，續以50分高踞榜首。

辛尼特球迷拉起橫額向愛隊表忠。（Twitter截圖）

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以「勇武」見稱的俄羅斯球迷，未有因為疫情的問題而放棄打氣，看台上依然氣氛十足，辛尼特球迷拉起橫額及高歌向愛隊表忠，橫額上寫上「我們全都被足球感染了，並將為辛尼特而死。」（We are all infected with football and will die for Zenit），同時高唱「我們所有人也將會死。」（we’re all going to die）

已確診患武漢肺炎的運動員（按圖放大）

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