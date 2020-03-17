【新冠肺炎】西班牙球會21歲青年軍教練離世　體壇首人染疫死亡

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在歐洲地區大爆發，西班牙近日疫情急劇升溫，確診個案超過8700宗，成為全球第四最多感染人數的國家。 西班牙的肺炎疫情奪去近300人的生命，年僅21歲、在一間馬拉加區球會執教青年軍的法蘭斯高加西亞（Francisco Garcia）不幸確診後離世，成為體壇首宗因新冠肺炎死亡的個案。

西班牙最年輕死者

西班牙新冠肺炎確診人數在近日急升，周一（16日）確診數字單日內激增近千人，累積個案達8744宗，超越韓國成為全球第四最多確診個案的國家，西甲球隊華倫西亞早前已出現多宗職球員確診個案。

位處馬拉加的小球會Atletico Portada Alta，青年軍教練法蘭斯高加西亞（Francisco Garcia）因出現新冠肺炎病徵送院治理，期間發現這位年僅21的足球教練本身患有未知疾病，及後才發現是白血病的一種。

他周日（15日）不幸離世，是馬拉加地區第五個因新冠肺炎而去世的病人，據悉亦是西班牙最年輕的死者。

西班牙小球會Atletico Portada Alta公布加西亞死訊：

年僅21歲的足球教練加西亞，在周日不幸因新冠肺炎而離世。（Facebook截圖）

確診患上新冠肺炎確診運動員（按圖放大）

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「我們會為你奮戰下去」

加西亞任職的球會及後發聲明確認他已離世的消息，向他的家人致以深切的慰問，同時對他的離世感到十分傷感，發表一段感人悼辭：「法蘭西斯（加西亞小名），沒有你我們怎麼辦？你總是在這裏跟我們在一起，在我們有需要時伸出援手，我們如何能夠繼續在聯賽奮戰下去？我們真的不知道。不過可以肯定的是，我們會為了你而努力嘗試，我們永遠不會忘記你。」

同市西乙球會馬拉加在得知加西亞的死訊後，在Twitter向Atletico Portada Alta及加西亞的家人致深切慰問，希望他們節哀順變，並表示需要同心協力擊敗疫症。

馬拉加對該名年輕教練的離世感到十分傷心。（Twitter截圖）

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