【新冠肺炎】阿根廷教頭以生命爭護級　無情足協警告罷踢後果自負

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐歐亞大陸後，蔓延至北美。南美現時疫情相對輕微，依然「波照踢」，巴西及阿根廷等國的足球賽事改為閉門作賽。 球員年輕力壯，教練卻年事已高，這些高危群組無可奈何要繼續督師。阿根廷甲組球隊班菲特的主帥科桑尼公開呼籲暫停賽事，直言自己是高危群組，正以生命帶領球隊護級。

阿根廷甲組聯賽首階段於上星期完結，次階段「聯賽盃」隨即展開，把24隊分為兩組12隊再戰。疫情之下，阿根廷足協上周四（12日）僅宣布閉門作賽，無打算暫停賽事。

河床日前出戰自由盃賽事已閉門作賽，接着更乾脆不作賽而協助抗疫。（Getty Images）

班菲特（Banfield）的63歲主帥科桑尼（Julio César Falcioni）昨日自曝有長期病患，足協不肯停賽，更暗示後果自負。他無奈冒着感染新型冠狀病毒的風險，繼續領軍：「我有肺炎和癌症，受過化療，就是高危病人，上周五仍要如常工作。他們（足協）說如果不出賽會扣分。」阿根廷政府的抗疫措施之一，是下令高危群組放有薪假，如孕婦和60歲以上人士，例如科桑尼。可是，現實不容許他休息：「醫生叫我不要跟操，我今天來了，明天也會來。球會是否應該聽聽球員的意見？」

科桑尼年過六旬，本應按阿根廷政府命令放假，卻只能繼續為班菲特護級。至於馬勒當拿（右）才59歲，更要繼續帶領甘拿斯亞。（Getty Images）

科桑尼有苦自己知，足協一天不停賽，他便在感染風險中工作。（Getty Images）

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足協只閉門不停賽，老牌球會河床無視足協指示，來個「真．閉門」。這支首階段亞軍上周六（14日）在聯賽盃主場對圖庫曼體育會（Atletico Tucuman），賽前表明不會作賽，「舉行賽事對我們的球員，以及賽事各方帶來嚴重健康風險，而且我們有一名球員出現病徵」，及後更閉關主場，令球證與客軍齊齊「摸門釘」。科桑尼坦言支持河床的做法，但班菲特無能力跟從：「河床不介意丟分，但班菲特要護級！」由於賽制關係，球隊仍要爭奪分數避免降班，而班菲特在計算護級的排行榜處於中下游。

球迷與球員都要習慣空蕩蕩的球場中作賽。（美聯社）

根據世衛截至昨日的數字，阿根廷昨日新增11宗個宗，總數增至56宗，2人死亡。

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