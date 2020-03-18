【新冠肺炎】法國網球公開賽延至9月開賽　大坂直美質疑：什麼？

新冠肺炎（新型冠狀病毒COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，波及全球體壇多項賽事，繼2020年歐洲國家盃延後一年，原定於5月18日至6月7日舉行的法國網球公開賽也要延期4個月，改到9月20日到10月4日進行，多位球手表示不滿。

法國網球公開賽是職業網壇年度四大滿貫賽事之一，主辦單位表示，上周起疫情影響的範圍變得非常大，為了保障球員和工作人員的健康，以及從公眾利益出發，賽會有責任做出這個艱難的決定。已購票的球迷可選擇退票或換票，詳情將稍後公布。

法國網球協會主席 Bernard Giudicelli形容，「這是在史無前例狀況下一個困難但勇敢的決定。」

⚠️The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA — Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020

網球四大滿貫賽事向來賽期分布在全年不同檔期，確保頂尖球手有足夠時間休息和準備。澳洲網球公開賽（澳網）是1月，法國網球公開賽（法網）是5月下旬至6月初，溫布頓網球錦標賽（溫網）是6月底至7月中，美國網球公開賽（美網）是8月底至9月中。

今年法網改期，令美網9月13日完賽後僅一星期，便輪到法網開賽。不少球手對決定感到不滿，曾兩次贏得大滿貫的日本球手大坡直美在Twitter轉載有關消息，並補上一句意思相當於「為什麼？」的法語：「Excusez moi???」

阿根廷球手施華施文（Diego Schwartzman）亦在Twitter抱怨：「再一次，我們在Twitter得到消息。」身為ATP球員委員會成員的加拿大球手樸斯比斯（Vasek Pospisil）更發炮，「這簡直是瘋狂！法網改期至美網後一星期，如此重大決定事前沒有跟ATP或球員溝通。我們對運動完全沒有話語權，現在是時候改變了。」並加上#UniteThePlayers，呼籲球手團結表態。

大坂直美表達對法網改期的不滿：

新冠肺炎確診運動員（按圖進入）