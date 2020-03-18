【新冠肺炎】車路士宣布借出史丹福橋酒店　免費供醫護人員使用

早前傳出C朗拿度借出自己在葡萄牙家鄉馬德拉的酒店作醫院，最後證實為假新聞。不過，英超球隊車路士周三的善舉就千真萬確。這支倫敦球會宣布免費借出史丹福橋內的酒店給倫敦西北部地區的醫護人員使用，免卻他們要在住所及醫院之間來回往返的麻煩。

車路士發表聲明，指這間全名為Millennium & Copthorne Hotels at Chelsea Football Club的酒店，暫定免費借出兩個月，但會視乎情況決定延長租用期。Millennium Hotel主人為車路士班主阿巴莫域治，今次免費租出的費用由他承包。

阿巴莫域治免費借出酒店給英國醫護使用。（Getty Images）

或向更多地區醫護提供服務

車路士聲明指出不少醫護人員都要長時間工作，於住所及醫院來回往返或有不便，故決定免費借出球場的酒店供有需要的醫護人員作休息之用。首階段將只會收容倫敦西北部的醫護人員，但未來有機會擴展讓更多地區的醫護使用。

英超現時因新冠肺炎（又稱武漢肺炎）停擺。（Getty Images）

史丹福橋球場設有兩間酒店。（Getty Images）

「藍戰士」的聲明又表示，借出房間數字視需求而定，但球會及酒店管理集團全力支持英國國民保健署的職員，「Millennium Hotel所有房都可騰空出來」，唯一限制就是「謝絕出現病徵的工作人員」。

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）肆虐全球，車路士亦是受害者之一，陣中球員赫臣奧杜爾早前確診，至於英超仍然停擺，據報近日將召開會議商討相關對策。

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）