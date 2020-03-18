【新冠肺炎】伊巴謙莫域發起籌款　善款4小時過10萬歐元（有片）

伊巴謙莫域正面向新冠肺炎（又稱武漢肺炎）「挑機」！今年一月轉投意甲AC米蘭的伊巴謙莫域周三宣布發起「Kick the Virus Away」籌款行動，為意大利多個疫區醫院籌款，短短4小時已籌到逾10萬歐元善款。

於中國武漢爆發的新冠肺炎蔓延至全球，歐洲至今已有逾77000宗確診個案，當中意大利疫情最嚴重，逾31000宗確診及有2503宗死亡個案，意甲多名球員染病，聯賽停擺至4月初。伊巴謙莫域今年一月離開MLS洛杉磯銀河，再次加盟AC米蘭，周三宣布為於米蘭、都靈及貝爾加莫地區的醫院籌款。

伊巴謙莫域回到AC米蘭延續球員生涯，想不到被新冠肺炎（又稱武漢肺炎）影響。（Getty Images）

「伊巴」於自己的Instagram上載短片，以意大利語及英語宣布發起籌款的消息：「意大利給了我很多，所以在這個艱苦的時刻，我感到必須要為這個我深愛的國家做一點事。」這名瑞典球星指希望藉由自己的人氣，可以將籌款訊息傳達給更多人，「希望其他足球員，體壇中的職業運動員以及有心人可以慷慨解囊，一起將病毒踢走」。

"And remember, if the virus don't go to Zlatan, then Zlatan will go to the virus!"（Getty Images）

向病毒挑機 4小時善款過10萬歐元

全條影片伊巴謙莫域收起平日的輕狂，誠懇地向各界呼籲：「現時疫情險峻，不能只靠這一條影片，實在需要更多的幫助。」伊巴希望可以幫到醫護人員：「只要我們團結一起，就可以幫到那些日以繼夜地拯救我們生命的醫生、護士，今日我們一起為他們打打氣！一起踢走新型冠狀病毒，一起打贏這場波！」

最後，伊巴謙莫域以自己的獨特風格向病毒宣戰：「記住，如果病毒還不向Zlatan投降，Zlatan就會正面擊倒病毒！（And remember, if the virus don't go to Zlatan, Zlatan will go to the virus!）」

籌款活動只是發起4小時，就已籌得超過12萬歐元善款，伊巴謙莫域的目標是100萬歐元。

籌款發起4小時已有900多人捐款，並已籌得12萬以上歐元。（網上圖片）

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）