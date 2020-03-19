【足球熱話】佩魯賈球員為球迷電話送暖　卡利亞里下周復操

電話一響，聽見「喂，我係佩魯賈龍門呀」，有何感覺？ 意大利是全歐洲新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情最嚴重的地方，各個級別的聯賽暫停至4月初，使不少球迷沒有辦法入場支持愛隊。意乙球會佩魯賈的一眾球員化身暖男，致電季票持有人，可惜卻被誤以為是「整蠱電話」。

意大利的肺炎疫情未有放緩的跡象，根據世衛截至18日的統計，累積確診數字超過31500宗，逾2500人不幸離世，而意甲亦有13名球員「中招」，所以意甲及其他組別聯賽在早前決定停賽。

意大利民眾大多處於自我隔離狀態，球迷沒有足球，生活十分枯燥。意乙球隊佩魯賈深知球迷苦悶，一眾球員親身致電季票的持有人，關心球迷的身心狀況，這個貼心舉動卻惹來球迷們的「質疑」。

佩魯賈早前上載一段片段，由門將域卡利奧（Guglielmo Vicario）致電一對持季票超過半世紀的老球迷。該對老球迷不斷以為窩心關懷是「猜猜我是誰」，場面惹笑。

佩魯賈一眾球員親身致電予季票持有人，關心他們的身心狀況。（資料圖片／Getty Images）

佩魯賈門將致電球迷片段：

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另外，位處於撒丁島（Sardinia）首府的意甲球會卡利亞里，無懼疫情影響，宣布在下周一（23日）恢復操練。撒丁島的疫情未如其他地區般嚴重，至今全島錄得134宗確診個案，其中僅32宗個案來自卡利亞里。

位處撒丁島的卡利亞里，未受疫情影響，計劃在下周恢復操練。（資料圖片／Getty Images）

已確診患新冠肺炎的意甲球員（按圖放大）