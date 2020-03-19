【新冠肺炎】曼聯名宿旗下兩酒店盡社會責任　免費讓醫護人員入住

繼車路士決定借出史丹福橋內的酒店予一眾醫護人員，並由班主阿巴莫域治承包一切費用外，曼聯名宿加利尼維利及傑斯所擁有的兩間曼徹斯特酒店，為全數員工安全着想決定暫停營業，並將免費出租予一眾醫護人員隔離期間入住。

車路士早前宣布免費借出酒店兩個月，一切費用由班主阿巴莫域治承包，讓一眾醫護人員入住，減省他們的交通時間。

曼聯名宿加利尼維利（Gary Neville）及傑斯（Ryan Giggs）共同投資的GG Hospitality Group，轄下在曼徹斯特設有兩間酒店，其中一間就在曼聯主場奧脫福的附近。「加利佬」透過旗下集團的Twitter宣布，因新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）的關係，兩間酒店Hotel Football及Stock Exchange Hotel將由周五（20日）起暫停營業。

加利尼維利與傑斯一同投資的GG Hospitality Group，轄下的兩間酒店將在周五起停業。（資料圖片／Getty Images）

加利尼維利在片中宣布，酒店即將免費讓醫護人員入住。（資料圖片／Getty Images）

加利尼維利在片中表示，為確保員工安全所以決定暫停營業，所有員工將如常得到薪酬，「在英國的疫情漸趨嚴重，我們在審視外圍條件後，決定在本周末起暫停營業，員工及客人的健康永遠都是我們的首位。另外，我們亦顧慮到員工的收入，所以在未來數月內，我們承諾所有員工會得到相同的薪酬。」

車路士宣布借出史丹福橋酒店 免費供醫護人員使用

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加利佬：開放酒店免費予醫護人員入住

除了員工外，加利佬同時公布，旗下酒店將為抗疫出一分力，免費出租予醫護人員在隔離時入住，「我們向曼徹斯特地區的衛生組織查詢意見後，決定將全數房間出租給醫護人員免費入住，酒店會如常運作，若果醫護人員擔心感染家人，十分歡迎他們在隔離期間入住。受疫情影響，無疑是個困難的階段，我相信整個行業亦要齊心協力，一同攜手度過這個難關。」

加利尼維利愛心爆棚實在抵讚，不過他一方面說酒店會暫停營業，確保員工健康；另一方面又說，酒店可如常運作，讓醫護人員入住，似乎有點自相矛盾。

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