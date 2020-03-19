【足球熱話】意甲首確診祖雲達斯鐵衛女友　染疫後稱已懷孕4個月

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情嚴重的意大利，當地足球聯賽意甲，亦是歐洲五大聯賽中首個有球員確診的聯賽。 祖雲達斯守衛魯加尼（Daniele Rugani）是首個確診球員，他跟女友先後「中招」，最新更卻收到一個悲喜交集的消息。

曾代表意大利國家隊的祖雲達斯守衛魯加尼，為意甲首名確診肺炎的足球員，他早前接受祖雲達斯球會電視訪問，表示自己未有出現任何嚴重的症狀，身體狀況良好。

魯加尼的記者女朋友Michela及後接受測試，同樣驗出呈陽性反應。

魯加尼成為意甲首名確診球員，他早前透露自己身體狀況良好。（資料圖片／Getty Images）

魯加尼女友索爆圖輯（按圖放大）

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魯加尼女友：已懷孕4個月

魯加尼女友在確診後接受意大利傳媒訪問，坦言對自己患病有一個更大的擔憂，「我已懷有4個月身孕，當我和丹尼爾（魯加尼）正等候一個適當時機公布這個好消息時，他便不幸患上肺炎。」

她說不幸中的大幸是：「醫生告訴我病毒應不會在體內傳染，但我每一刻亦十分擔心，擔憂影響嬰兒的健康。不過我深信懷孕是個好消息，我們將盡快康復，並繼續幸福快樂的日子。」

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正當魯加尼與女友準備公布懷孕的喜訊時，魯加尼卻確診患上肺炎。（IG：michelapersico截圖）

雖然醫生表示嬰兒應該不會受感染，但英國一名確診患肺炎的孕婦在上周分娩後，醫護人員立即向剛出生的嬰兒進行測試，該名嬰兒的結果呈陽性反應，成為全球最年輕的新冠肺炎患者，但未清楚嬰兒是在媽媽體內感染，抑或在出生後感染。

已確診患上新冠肺炎的意甲球員（按圖放大）