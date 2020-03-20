【馬鞍山行山路線】高難度挑戰吊手岩登頂　再上大金鐘落昂平

由馬鞍山郊野公園燒烤場起步，經險要的吊手岩，登上高702米的馬鞍山，落馬鞍坳後再上陡峭的大金鐘，落到風景如畫的昂平高原，最後經馬鞍山郊遊徑回到錦英苑落山。這條路線上落多，登吊手岩、落馬鞍山以及上落大金鐘的路都辛苦難行，並有一定危險性，新手不宜，適合豐富遠足經驗人士嘗試。

馬鞍山路線資料（按圖放大）：

如果約一班人去行的話，可以約在馬鞍山港鐵站B出口集合，有需要補給及食早餐的話，可以到新港城的商場，那裏有超級市場及餐廳。之後，經新港城內的扶手電梯落到地下的巴士站，行到近鞍祿街的位置，就會見到NR84村巴的站頭。

馬鞍山村村巴NR84詳細班次資料（按圖放大）：

NR84來往馬鞍山站新港城及山上的馬鞍山村。NR84的班次疏落，每日早上只得3班車，上山的頭班車在早上8時開出，之後一班就要等到9時半，接着的是10時半，另外下午到晚上還有5班車上山。

搭村巴NR84到燒烤場落車

如果在周末假日等行山旺季，最好早一點到站頭排隊，例如你想搭9時半那班車上山，就9時15分去排隊，否則爆滿的話，你就要等下班車，或者搭的士上路線的起點馬鞍山郊野公園燒烤場。

上車時，可以跟司機講聲在燒烤場落場。大約20分鐘的車程，就會來到海拔大約200米高的馬鞍山郊野公園燒烤場，離行程最高點馬鞍山相差500米高。燒烤場內有公廁，這是上山前最後一個廁所。

在公廁後面不遠，是馬鞍山家樂徑，穿過牌坊，沿家樂徑上行，這段上樓級的路正好為今次的旅程熱身。大概行15分鐘，上完樓級，再行平坦的石路，就來到一個涼亭。這裏是家樂徑的觀景台，可以望向中文大學一帶景色。如果需要戴手套或者開行山杖的朋友，就最好在這個位置準備。

▼▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼▼

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涼亭後有欄杆，欄杆後有條幾明顯的小路上山。漁護署在路口豎立了危險警告牌，提醒遊人吊手岩曾經發生過致命的行山意外。千叮萬囑，吊手岩的路艱辛難行，行山新手或不熟路的人士千萬別要進入。

這條小路以泥路為主，晴天時行沒大問題，但潮濕下雨天的話，相信這條路會很滑。一開始已經上得幾急，大概行了10分鐘，行到一個路口，這個位置也有危險警告牌，選右邊上山的路行。近路口的一段路十分大級，建議兩手扶一扶兩邊的大石上。

影相記得注意安全

之後的路況是一級又一級的泥路，級接級，不斷上，如果少運動的朋友，應該覺得很吃力。行至一處小平地，稍作歇息，前路也是很大級，又多碎石，都需要手腳並用慢慢上。

上到一個位置，斜度稍緩，前方有石壁阻路。不用爬石的，右邊有小路，繞石而行，在林中小徑徐徐而上，突然景色豁然開朗，行到今次行程第一個風景壯觀的位置，可以環視大圍、沙田、馬鞍山、中文大學、科學園及大埔景色，但拍照要打醒十二分精神，留意自身安全。由燒烤場起步，足足行了一小時才來到，這個位置大約400米高。

▼▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼▼

上到這個位置較開揚，可以俯瞰馬鞍山、中文大學及吐露港一帶景色。（顏銘輝攝）

拍照時記緊注意個人安全。（顏銘輝攝）

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勿倚賴行山人士設置的繩索

之後繼續上行，過了一個山頭，發現更高的山頭就在前方。有些路段大石滿佈，十分大級，亦有些位置多碎石，要小心行；有前人在陡峭的斜路旁設置簡陋的繩索，這類繩索安全成疑，請勿依賴，寧願彎低腰扶大石更穩陣。

臨近吊手岩，山徑離開林中，轉到外露的岩石，開始最險要的一段路。這段路很斜，路如斜坡，上面全是大石面或碎石路。雖然有前人設置繩索，但不要依賴，最好用雙手協助，慢慢爬上去。

上完這段斜坡，有塊小平地，可以讓人休息，俯瞰馬鞍山村一帶的景色。之後繼續上斜，不久便可見到馬鞍山就在前方，整個彎彎的馬鞍就在眼前。行到吊手岩大約花了1小時45分鐘，行到上550米高。

朝馬鞍山頭的方向繼續行，離開吊手岩，落一小段，行到林中的山坳，之後又開始上斜。路況跟之前的路相似，都是泥石窄路，斜度幾急。行了2小時10分鐘左右，行到上馬鞍山北面的副峰牛押山。

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從牛押山望往山脊及702米高的馬鞍山。（顏銘輝攝）

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牛押山高677米，又名馬鞍尾。上到牛押山後，轉右落去馬鞍山的山脊，這條山脊路幾險要，兩旁是懸崖，雖然風景漂亮，可俯瞰十四鄉及企嶺下海，但記得步步為營。落完山脊，落到大約600米高的位置，之後急上，攀升到702米高的馬鞍山，大約用了45分鐘行完這條山脊，從副峰行到主峰，而全程計則花了3小時。

落馬鞍山也不容易，路面有時是大石，有時是碎石，有時是泥土，時而大級，時而斜路，有需要就側身慢慢落，或者扶一扶兩邊；在崎嶇的位置，不妨坐下來，才伸腳到下一級。大概行了40分鐘，才由馬鞍山頂，落到約550米高的馬鞍坳，接上麥理浩徑第4段。

上落大金鐘絕不簡單

在馬鞍坳，轉左是逆走麥徑落水浪窩，我們就繼續直行，順走麥徑，經過彎曲山，欣賞西貢海島嶼星羅棋佈的景色。之後落到一處約450米高的山坳位，出現分岔路，直行是急上大金鐘，轉右則是行麥徑繞大金鐘山腰，往昂平去。

如果行完馬鞍山已經筋疲力竭，就不要上大金鐘，沿麥徑再接馬鞍山郊遊徑下山；若果還有體力，覺得意猶未盡的話，才好上大金鐘。大金鐘又名金字塔山，因為遠看有幾分似金字塔。

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從大金鐘上看西貢海景色。（顏銘輝攝）

想從高處看昂平的風景，除了玩滑翔傘，最好就是上大金鐘。（顏銘輝攝）

在短距離由450米上到536米高的大金鐘，這條路相當斜，十分吃力。從大金鐘頂上，可以俯瞰整個昂平高原，望到有人玩滑翔傘。由大金鐘頂落昂平的一段路亦非常難行，部分路要蹲下來、用雙手扶住兩邊的石慢慢行。個人覺得落山方面，大金鐘的難度不在蚺蛇尖之下。

NR84落山班次疏落

到達昂平後，可按各自喜好選擇落山的路線，例如續走麥徑第4段，可以經基維爾營行到出九龍落山，又或者落西貢的大水井，或者大水坑的富安花園。個人認為最簡單的方法是逆走一小段麥徑，行到一個明顯分岔位，跟指示牌往恆安邨方向落山。

這條路全程落山，而且是馬鞍山郊遊徑，十分好行，約行半小時，就落到馬鞍山村的馬路。如果不想行落山的朋友，可以電召的士，或者行入馬鞍山村等NR84落山。NR84在下午有4班車下山，分別是1時30分、4時30分、5時及6時，其中4時30分以耀安邨為總站，不往新港城。

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在昂平回望大金鐘。（顏銘輝攝）

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如有餘力，就不如跟馬路行落山，大概行多40分鐘，經過高速公路的橋底，就抵達錦英苑。轉入錦英苑，行入商場，裏頭有餐廳，可以入去食下午茶。離開商場，就到錦英苑的巴士總站，有86K往沙田鐵路站、87D往紅磡鐵路站以及85M去黃大仙；行出錦英路的話，選擇更多，例如87K去大學站。

這次吊手岩、馬鞍山、大金鐘之旅全程大約10公里，行了超過6小時，上吊手岩及馬鞍山的路艱辛難行，非新手可應付，就算是經驗豐富的行山客，都要做足準備，例如穿行山鞋及戴手套，量力而為，不能輕視。再者，上落大金鐘亦考體能及技術，兩者缺一不可。

寫路線介紹不是純粹鼓勵大家盲目去行，而是讓大家了解清楚沿路情況及難度，再謹慎地衡量自己是否有能力上山，量力而為。