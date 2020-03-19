【英超】阿仙奴奧巴美揚隔離不停操　回應5000萬英鎊轉投巴塞傳聞

阿仙奴教頭阿迪達確診新冠肺炎（又稱武漢肺炎），全隊都需要隔離。雖然英超停擺，但轉會傳聞仍然滿天飛。仍未續約的射手奧巴美揚又傳離隊，以5150萬英鎊轉投西甲巴塞隆拿。 這名加蓬球星近日於Instagram上載照片，指自己隔離時仍不停操練，更回應了轉會謠言。

阿迪達英國時間上周四（19日）確診患病，令到阿仙奴訓練基地需要關閉，一眾球員都需要隔離，英超亦因為疫情陷入停擺。雖然未知今季會否繼續，但英國傳媒指「兵工廠」將於下周隔離結束後復操，盡快為聯賽重開催谷狀態。

奧巴美揚未續約，不停引起出走傳聞。（Getty Images）

阿仙奴球員隔離不停操，今季於各項比賽攻入20球的隊長奧巴美揚亦是其中一份子，近日於IG上載在健身房的自拍照。熱愛日本著名動漫《龍珠》的他留言指自己走入「精神時間房」，又留下一句「PS：不要再提名我去什麼地方了」，藉此回應以5150萬英鎊轉投巴塞隆拿的傳聞。

奧巴美揚於IG自拍隔離時繼續健身的相片。（網上圖片）

奧巴美揚於IG回應轉會傳聞，拿卡錫迪亦加把口開玩笑。（網上圖片）

拿卡錫迪搞笑留言

奧巴美揚於2018年1月以5738萬英鎊，由德甲多蒙特轉投阿仙奴，明年完約的他因為一直未與「兵工廠」續約，引來不少傳會轉聞。除了巴塞隆拿，有指國際米蘭亦上加入這個「5000萬英鎊爭奪戰」。

奧巴美揚的「PS」，引來隊友拿卡錫迪風趣的回應：「你不高興了嗎？我們仍繼續要提名你做今季最佳球員？還是要停下來？」

拿卡錫迪與奧巴美揚今季為阿仙奴合共攻入29球。（Getty Images）

雖然轉會謠言不停流出，但奧巴美揚今次「表明心跡」，或可以讓「廠迷」安心下來。其他「槍手」如拿卡錫迪，似乎亦對這些傳聞看作玩笑，門將賓特尼奴早前曾表示，相信奧巴美揚最終會續約，留在倫敦。