【新冠肺炎】空手道李振豪入院治療　退燒後不忘賀喜隊友

香港空手道運動員李振豪不幸確診新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），開始接受治療。 他形容這是「生命中一場小戰役」，所言非虛，今（19日）在社交網站上載病牀相，稱接受治療後精神不錯，且送上喜訊。他的未婚妻及同行一名隊友，接新型冠狀病毒測試，均呈陰性，未有「中招」。

李振豪（豪B）今晚在Instagram上載一幀相片，他穿起醫院的病人服，戴上口罩。他在帖文指昨日已開始治療新冠肺炎，打針又服藥，接着發燒又頭痛。到了今天，再無發燒，感覺精神不錯。而且，他不忘關心身邊人，並帶來好消息。

李振豪臥床期間更新治療情况，看來精神尚可。（李振豪Instagram）

豪B與3名隊友一同從巴黎返港，隊友與他未婚妻均屬近距離接觸者。幸而，未婚妻與其中一名隊友，檢測結果確診為陰性，沒有「中招」，自然希望餘下兩人健健康康，「現在還差另外兩位隊友既測試結果，希望所有人都會無事」。他又表示理解外界擔憂，會在Instagram繼續更新近况，

「豪B」稱運動員生涯克服不少困難，相信醫護人員助他面對病患。（李振豪Instagram）

豪B又提到另一喜訊，就是香港空手道隊取得第一張奧運入場券。劉慕裳今晨確定取得女子形的奧運資格，為港隊在東奧第30個參賽資格。

李振豪確診前動向：

+ 5 + 4 + 3

持續跟進：新冠肺炎侵襲全球體壇

確診新冠肺炎運動員（點圖放大）